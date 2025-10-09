Кейти Пери много харесва Трюдо

Връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо продължава да се развива! Нов източник казва, че 40-годишната певица има голям интерес към канадския политик. Тя много го харесва, но двамата живеят на различни места. Явно, все пак, това не е чак такъв проблем за тях.

"Кейти е много, много заинтересова от него. Тя казва, че той е истински улов, мъж с високо качество. Тя пази много детайли за себе си, но тя очевидно все още много го харесва. Те просто са толкова заети и в различни градове, така че физически те не са заедно. Но, ако някой си струва това да имаш връзка от разстояние, това е той. Тя много го харесва. Той много я харесва. Дори бих казал, че са влюбени. Той, всъщност, е добър в писането на съобщения. И ако тя се интересува от някого, както се интересува от него, тя ще отдели време да му пожелае добро утро или да види как е минал деня му. Добре ѝ е така. Тя все още е много заета с турнето си. Така че - времето ще каже какво ще се случи.", коментира източник на "Daily Mail".

Още за отношенията четете в teenproblem.net