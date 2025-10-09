Вечерта на Виктория – семейство Бекъм и Spice Girls на червения килим

От Седмицата на модата в Париж директно на червения килим в Лондон – Виктория Бекъм продължава със стилните и семейни прояви.

На 8 октомври бившата Спайска доведе почти цялото си семейство за премиерата на документалния си филм. Към тях се присъединиха и множество известни приятели на Виктория, включително колежките ѝ от групата Spice Girls.

За премиерата на филма Victoria Beckham дизайнерката носеше изцяло кремава визия от дълга пола тип молив, топ с асиметрично дълбоко деколте и подходящ блейзър. Тя завърши тоалета с черни сандали на ток и отворени пръсти.

