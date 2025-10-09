IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вечерта на Виктория – семейство Бекъм и Spice Girls на червения килим

Документалният филм на г-жа Бекъм с премиера

09.10.2025 | 21:55 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

От Седмицата на модата в Париж директно на червения килим в Лондон – Виктория Бекъм продължава със стилните и семейни прояви.

На 8 октомври бившата Спайска доведе почти цялото си семейство за премиерата на документалния си филм. Към тях се присъединиха и множество известни приятели на Виктория, включително колежките ѝ от групата Spice Girls. 

За премиерата на филма Victoria Beckham дизайнерката носеше изцяло кремава визия от дълга пола тип молив, топ с асиметрично дълбоко деколте и подходящ блейзър. Тя завърши тоалета с черни сандали на ток и отворени пръсти. 

