Растения, които да засадите през октомври, за красива градина напролет

Краят на лятото не означава край на вашия списък със задачи за градинарство – поне не още. Преди да се впуснете в подготовката на откритото си пространство за зимата, все още има какво да се засади. Месец октомври е чудесно време да засадите няколко луковични растения, които да цъфтят през пролетта. Кои са те?

Нарцис

Тези слънчеви цветове се свързват с пролетта и често са един от първите признаци, че по-топлото време идва. Известни са като лесно за поддръжка допълнение към вашата градина и се развиват най-добре на слънчеви места и с влажна, добре дренирана почва.

Зюмбюл

Известен със свежия си и цветен аромат, зюмбюлът е ярко и красиво допълнение към градината, което привлича интереса благодарение на конусовидните си цветове. Те са и лесни за отглеждане многогодишни растения, които виреят, когато са засадени както в градината, така и в саксии, което ги прави универсални луковични растения, когато планирате пролетния си цветен пейзаж.

