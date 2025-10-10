Тимъти Шаламе се показа с новата прическа

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе най-после отново се появиха заедно на публично място и показаха, че все още са така влюбени. Но 29-годишният актьор направи впечатление и с нещо друго.

Той и риалити звездата бяха заснети заедно на бейзболния отбор "Ню Йорк Янкис". И Тимъти за първи път се показа с почти обръсната глава и по-къса коса.

Преди той залагаше на по-дълга прическа. Още през лятото стана ясно, че актьорът е отрязал косата си. Но винаги беше с шапки и прическата му не можеше да се види хубаво.

