Тимъти Шаламе се показа с новата прическа

На събитие с Кайли Дженър

10.10.2025 | 22:14 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе най-после отново се появиха заедно на публично място и показаха, че все още са така влюбени. Но 29-годишният актьор направи впечатление и с нещо друго.

Той и риалити звездата бяха заснети заедно на бейзболния отбор "Ню Йорк Янкис". И Тимъти за първи път се показа с почти обръсната глава и по-къса коса.

Преди той залагаше на по-дълга прическа. Още през лятото стана ясно, че актьорът е отрязал косата си. Но винаги беше с шапки и прическата му не можеше да се види хубаво.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

звезди Тимъти Шаламе прическа къса коса
