Разберете повече за 10-те деца на легендата на американския рап Доктор Дре

Той е Андре Ромел Йънг, по-известен като Доктор Дре, легенда на американската рап музика.

Седемкратен носител на „Грами“, създател на емблематични албуми и продуцент на световни музикални звезди, той е баща на десет деца.

Животът на рапъра е изпълнен с музика, турнета и студийни сесии, но въпреки забързания си график, д-р Дре е посветен на семейството си, макар и по свой начин.

Първото дете на Дре, синът му Къртис, се ражда на 15 декември 1981 г. от тогавашната му приятелка Касандра Джой Грийн.

Бъдещата суперзвезда е едва на 16 години по това време, което може би е причината да не участва активно в детството на Къртис. Двамата се срещат за първи път, когато Къртис е вече на 20 години. Срещата им е емоционално преживяване и за двамата и поставя началото на връзката между баща и син, която впоследствие ще се развие както в личен, така и в професионален план.

Къртис по-късно развива своя музикална кариера и основава програма за подпомагане на млади артисти – Forever Young Entertainment, следвайки стъпките на баща си.

След Къртис, д-р Дре посреща дъщеря си Латаня с бившата си приятелка Лиса Джонсън през януари 1983 г.

Латаня е майка на четири деца и споделя, че се гордее с музикалното и културно наследство на баща си. Първата дъщеря на рапъра върви по своя собствен път, носейки частица от него в сърцето си.

