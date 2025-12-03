Официално е: Майли Сайръс е сгодена

Майли Сайръс отново ще пее за цветя, но този път за сватбения си букет, защото певицата вече е сгодена за Макс Морандо!

Новината избухна, след като бащата на Макс уж случайно разкри тайната, публикувайки серия снимки от 33-ия рожден ден на Майли, включително кадър, на който много ясно се вижда пръстенът на безименния ѝ пръст. Малко по-късно Page Six потвърди годежа.

В надписа към поста бащата на Макс поздрави Майли и сина си… и добави емоджита на шампанско и годежен пръстен, в случай че някой не е схванал намека.

Двойката отпразнува голямата новина и на световната премиера на "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash") в Холивуд този понеделник, 1 декември.

Майли носеше същия пръстен от снимките, публикувани от бащата на Макс, като въобще не се опита да го прикрива. Напротив - гордо позираше редом до вече официалния си годеник.

Имената на Майли и Макс, който е барабанист и музикален продуцент, бяха свързани за първи път през 2021 г., когато ги заснеха хванати за ръка на събитие на Gucci. Двамата направиха връзката си публична през април 2022 година, припомня TMZ.