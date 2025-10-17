IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джей Ло разкри кой актьор се целува най-добре

Изборът е неочакван

17.10.2025 | 20:34 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Дженифър Лопес разкри кой актьор, с когото е играла, се целува най-добре. 56-годишната актриса и певица направи признанието в "Watch What Happens Live".

Водещият Анди Коен казва: "Имаме Джордж Клуни, Матю Макконъхи, Ралф Финиъс, Ричард Гиър, Оуен Уилсън, Джос Лукас, списъкът продължава и продължава".

Джей Ло дори не се замисля и отвръща: "Ще кажа моят любим, аз току-що снимах филм с Брет Голдстин и бих казала, че той е най-добрият целувач".

Това предизвика фурор сред феновете, тъй като отдавна има слухове, че между Лопес и актьорът става нещо романтично.

звезди Дженифър Лопес целувки актьори
