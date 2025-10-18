Адам Броуди, Кристен Бел и Лейтън Мийстър на премиерата на втория сезон на Nobody Wants This

Чарът на Адам Броуди, Кристен Бел и Лейтън Мийстър завладя червения килим на премиерата на втори сезон на „Никой не иска това“.

Събитието се състоя на 16 октомври в Лос Анджелис, Калифорния, само седмица преди официалния старт на втория сезон.

Броуди, който е в главната роля, бе ограден от множество красиви дами, сред които Кристен Бел, Джаки Тон, Джъстин Луп, съпругата му – Лейтън Мийстър, и създателката на шоуто – Ерин Фостър.

В романтичната драма на Нетфликс, историята се заплита около невъзможната любов на героите на Броуди и Бел – равин Ноа и Джоан, водеща на разкрепостен подкаст за връзките, любовта и секса.

Шоуто е по идея на Ерин Фостър, която пресъздава собствената си история, а именно – трудностите по пътя към сърцето на нейния съпруг и създаването на семейство. Подобно на подкаста на Джоан и нейната сестра, Морган, Ерин също говори публично за връзките със сестра си Сара Фостър.

