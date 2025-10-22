Пукнатините във военната икономика на Русия

За да поддържа войната си срещу Украйна, Русия милитаризира икономиката си. Въпреки че – противно на общоприетото схващане в чужбина – руската икономика не е в пълно военно състояние, Кремъл едновременно е инвестирал във фабрики за оръжие и е започнал да търгува повече с Китай, за да избегне западните санкции. През последните три години руската икономика надмина повечето прогнози благодарение на екстравагантните държавни разходи, високите цени на стоките, които Русия изнася, и умелото икономическо управление, пише Foreign Affairs.

В момента има две гледни точки за руската икономика. Едната, рекламирана от руския президент Владимир Путин, е, че руската икономика се е оказала изненадващо устойчива и достатъчно силна, за да поддържа грандиозните му цели, които включват не само поддържане на войната на Русия в Украйна, но и разширяване и модернизиране на армията ѝ, така че един ден тя да може да се изправи срещу НАТО. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през януари, Путин засили тестовете си за решителност на алианса. През септември руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, а руски изтребители нахлуха в това на Естония. Путин има вяра в собствените си ресурси: от 2022 г. насам Русия разшири производството си на оръжия дори въпреки тежките санкции.

Другото мнение за руската икономика е, че тя е обречена на колапс един ден. Но нито едното, нито другото не е напълно правилно. Способността на Русия да изгради достатъчно силна армия, за да може наистина да се противопостави на НАТО в дългосрочен план, е ограничена от нарастващия фискален натиск, претоварения пазар на труда, санкциите, които блокират достъпа до критични технологии, и отбранителната промишленост, която вече работи с пълен капацитет. Според експерти по отбрана, вероятно ще ѝ отнеме между седем и десет години, за да възстанови военните си сили – тоест да попълни изчерпаните запаси от оръжие, да замени загубите на тежко оборудване и да възстанови силата и бойната готовност на войските. Междувременно обаче Русия може да тормози членовете на НАТО евтино с кибератаки и саботажи и може да реши да предприеме пряка атака дори по-рано, като се има предвид, че европейските страни бързат да обновят отбраната си.

След три години и половина пълномащабен конфликт, контурите на руската политическа икономия разкриват границите на това, което Кремъл може да постигне. За да осуетят големите цели на Путин, Съединените щати и европейските страни трябва да разберат по-добре специфичните дългосрочни уязвимости на руската икономика и да започнат да ги използват още сега.

Въпреки санкциите и изолацията, Русия успя да поддържа военната си машина в действие. През 2021 г. Кремъл похарчи около 22 процента от федералния бюджет за военни цели. Днес той харчи близо 40 процента, или около осем процента от БВП (включително разходи за вътрешна сигурност). Правителството разшири производството си на дронове и боеприпаси, обнови запасите от оборудване от съветската епоха и предложи щедри финансови стимули, за да насърчи мъжете да се присъединят към армията. Москва успя да поддържа инвазията, без да постави цялата икономика на пълна военна основа, като обяви частична мобилизация и насърчи съществуващите фабрики за отбрана да работят денонощно. Паралелният внос – стоки, продавани на Русия от трета страна без разрешението на производителя – и китайските доставчици покриха пропуските в критични компоненти, причинени от санкциите. В краткосрочен план този разпокъсан подход беше достатъчен за попълване на фронтовите сили и задържане на Русия във войната.

Но тези постижения са по-малко впечатляващи, отколкото изглеждат. Както отбелязва военният анализатор Дара Масикот, капацитетът на Русия в областта на отбранителната промишленост до голяма степен е достигнал плато до 2024 г., с изключение на производството на дронове. По-голямата част от оборудването, което сега се доставя на украинския фронт, е обновено, а не ново и често е по-лошо от системите на НАТО. Корупцията и неефективността във военния и отбранителния сектор остават ендемични и въпреки че са възможни незначителни подобрения в ефективността, те не могат да генерират мащаба на ресурсите, необходими за бързо разширяване на силите.

Русия демонстрира устойчивост и адаптивност, като използва така наречения си резерв за мобилизация на индустрията (резервен производствен капацитет, който може бързо да се активира по време на война), както и като разшири донякъде инфраструктурата си, например чрез изграждане на фабрики за боеприпаси. Но страната е изчерпала резервите си от производствен капацитет и работна ръка. За да произведе значително повече оборудване или да наеме и обучи много повече войници, Москва ще трябва да премине към по-цялостна военна основа, като насочи всички налични ресурси към военни нужди, както направи по време на Втората световна война, или като реквизира граждански производствени линии за военни цели. Автомобилните фабрики, например, биха могли да бъдат накарани да произвеждат само военни превозни средства. Но правителството се съпротивлява да направи това, защото се страхува от социални вълнения и недостиг на потребителски стоки.

Руската военна икономика работи, но само до определена точка. Кремъл е ограничен не само от краткосрочни производствени затруднения, но и от фискално напрежение, претоварен пазар на труда, технологична изолация и фрагментирана отбранително-индустриална база. Всъщност разходите за отбрана функционират като икономика на стоки за еднократна употреба: фабриките работят с пълен капацитет, работниците получават заплати, а търсенето на суровини нараства рязко, но продукцията е проектирана да изчезне почти веднага. Танкове, дронове и снаряди се произвеждат, за да бъдат унищожени на бойното поле, а държавата изплаща доживотни пенсии на ранени войници и обезщетения за смърт на семействата на загиналите. Този цикъл поддържа заетостта и индустриалната активност в краткосрочен план, но не генерира трайни активи – като магистрали, електроцентрали или училища – нито повишаване на производителността, оставяйки икономиката все по-натоварена, но и по-бедна с всяка изминала година война.

Фискалните показатели на Русия мигат в червено. Приходите от петрол и газ намаляват поради по-ниските цени, нарастващите логистични разходи, нестабилните валутни курсове и заплахата от разширени санкции. През първата половина на 2025 г. федералните приходи се свиха с 16,9 процента. Министерството на финансите е разработило бюджета си за 2026 г. около приета цена на петрола от 59 долара за барел, в сравнение с 67 долара в предишния проектобюджет, и вероятно ще ревизира прогнозната цена още по-ниско.

Приходите, различни от петрол, нарастват, но не достатъчно бързо, за да компенсират, особено след като икономическият растеж на Русия се забавя. БВП се е увеличил само с 1,1% през първите седем месеца на годината, което е рязко забавяне след две години на прегряване. БВП на Русия нарасна с 3,6% през 2023 г. и с 4,1% през 2024 г. поради огромните държавни разходи, които също така подхраниха по-високите потребителски цени. Прегряването беше неустойчиво, но днешното забавяне разкрива крехкостта на военната икономика, която зависи от непрекъснати фискални стимули, за да прикрие основните структурни слабости. За да затвори разликата в приходите, правителството прибягва до това, което нарича „мобилизация на приходи“ – разширяване на глобите, санкциите и държавните такси. През 2024 г. правителството повиши данъците върху доходите и корпорациите. Сега, според проектобюджет, Кремъл обмисля увеличение с два процентни пункта на данъка върху добавената стойност на страната, което би могло да генерира 14,3 милиарда долара. В допълнение към повишаването на ДДС до 22 процента, властите планират шесткратно намаление на прага на приходите, при който предприятията трябва да започнат да плащат ДДС, като по този начин разширят значително базата на данъкоплатците.

За първи път от началото на войната военните разходи на Русия ще спрат да растат.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов, икономист по образование, увери Путин, че устойчивите разходи за отбрана през 2026 г. и след това, съчетани с подобрени държавни поръчки, ще стимулират по-широк икономически растеж и потенциално ще стимулират гражданската икономика. Неговата стратегия включва разширяване на обществените поръчки, за да се включат по-малки частни предприятия и Центъра за напреднали безпилотни системи „Рубикон“, организация за изследвания и разработки на дронове, чрез опростено договаряне и директно финансиране за технологии с двойно предназначение.

Според Белоусов, когато държавата създава значително промишлено търсене за военни цели, фабриките започват масово да произвеждат нови технологии, което ги прави по-евтини и по-надеждни. Този процес се е случил в Съединените щати през 60-те години на миналия век. Докато Пентагонът и НАСА настояваха за набавяне на материали за ракетната програма Minuteman II и космическите мисии Apollo, те създадоха устойчиво търсене на интегрални схеми, позволявайки на производителите да постигнат обемите на производство, необходими за намаляване на разходите. Това е отчасти начинът, по който Съединените щати се превърнаха в дом на съвременната компютърна индустрия.

Икономическата структура на Русия обаче се различава коренно от отворената американска система, която е позволила подобни странични ефекти. Стремежът на Путин към автаркия е създал полузатворена икономика, в която всяко вливане на ликвидност или субсидиран кредит генерира търсене, което се сблъсква с твърди ограничения на предлагането. Руските фирми не могат бързо да увеличат производството поради логистични пречки, технологични ограничения и хроничен недостиг на работна ръка. Вместо да създават повече продукция, прекомерните парични стимули надуване на цените, разширяване на разликата между търсенето и предлагането и стимулиране на инфлацията – динамика, която подкопава самите цели за растеж, които разходите за отбрана са били предназначени да постигнат.

В проектобюджета за 2026 г., за първи път от началото на войната, се очаква военните разходи да спрат да растат и дори да намалеят леко. Целта е икономическо балансиране, а не мир. Но умереното намаление на военните разходи няма да реши структурните проблеми на Русия. Русия е в затруднено положение: всеки опит за бързо намаляване на разходите за отбрана би предизвикал икономически колапс, но поддържането на сегашните нива на военни разходи би увековечило стагнацията. Москва не може нито да поддържа неопределени военни разходи, нито безопасно да се върне към гражданска икономика, без да се демобилизира и да получи известно облекчение от санкциите.

Русия също страда от стегнат пазар на труда. Към края на 2024 г. руските фирми се сблъскаха с недостиг на работна ръка от 2,2 милиона работници, а 70% от руските предприятия съобщиха, че имат недостиг на служители. Производството на отбранителна продукция сега се конкурира със строителството, транспорта и селското стопанство за оскъдна работна ръка. Ограниченията върху миграцията утежняват проблема. Мигрантите могат да работят само в няколко нископлатени сектора и са изправени пред дискриминационни закони. Децата им, например, имат ограничен достъп до училища.

Междувременно демографският натиск се засилва: хората над 65 години вече представляват 18% от населението на Русия, като се очаква този дял да нарасне до 24% до средата на двадесет и първи век. Войната влоши тази демографска криза. Според оценки от август на BBC и Mediazona, независим руски новинарски канал, най-малко 219 000 руски войници са били убити досега в Украйна, повечето от тях мъже в трудоспособна възраст. Стотици хиляди други са се оттеглили от работната сила за постоянно поради наранявания. Войниците по договор на фронтовата линия съставляват приблизително 0,5% от работната сила. На теория икономиката ще реабсорбира тези работници, когато войната приключи, но бойните умения не винаги се превръщат в цивилни работни места и много ветерани ще се нуждаят от преквалификация и постоянни медицински грижи.

Американските и европейските мерки за контрол върху износа прекъснаха доставките на Русия на съвременни компоненти, като например висококачествени полупроводници, прецизни лагери и специализирани машинни инструменти, принуждавайки икономиката ѝ да се насочва към скъпоструващо заместване. За да може Русия да произвежда вътрешни алтернативи, тя трябва да изгради нови производствени мощности от нулата. Резултатът обикновено е по-лош продукт на по-висока цена. Паралелният внос и китайските доставки могат временно да запълнят критични пропуски в електрониката и машините, но качеството на тези продукти често е по-ниско. Русия може да сглобява оръжия, но не може да възстанови сложната индустриална база, необходима за дългосрочна конкурентоспособност. Русия е започнала да зависи от Китай не само за компоненти, но и за машинни инструменти и промишлени роботи, което дава на Пекин значително предимство пред Москва, когато става въпрос за ценообразуване на потребителски и промишлени стоки. В много отношения Русия сега е подчинена на Китай и действа предимно като доставчик на ресурси, а не като технологично равен.

Руската отбранителна индустрия сега прилича на юрган от пачуърк.

Има държавни гиганти като Ростех, отбранителна група, регионални работилници и малки, дори с размерите на гараж, фирми, произвеждащи дронове и оборудване. Тази децентрализирана мобилизация се оказа изненадващо ефективна във военно време, тъй като малките цехове често могат да работят по-бързо и по-евтино от традиционните големи изпълнители. Но след като войната приключи, руското правителство няма да може да поддържа тези фирми. За Кремъл ще бъде по-лесно вместо това да възстанови системата от съветски тип с централизирани заводи, раздути обществени поръчки и дълбоко вкоренена корупция. Сривът на тези иновативни малки фирми може да забави темпото на технологично развитие и внедряване, тъй като те ще бъдат изместени от мудните държавни монополи.

Съществуват и спорове между Белоусов, който подкрепя малките магазини (известни още като народния военно-промишлен комплекс), и приближените на Путин - като например главния изпълнителен директор на „Ростех“ Сергей Чемезов, стар приятел, и Алексей Дюмин, бивш бодигард на Путин - които лобират за традиционните отбранителни фирми. Двете страни се борят не само за това как да развият отбранително-промишлената база, но и за контрола върху потоците от приходи и доходоносните части от все по-милитаризирана икономика. От 2008 г. насам, например, Чемезов помага за консолидирането на контрола на „Ростех“ върху държавните и приватизирани производители на отбранителна техника от съветската епоха, като оказва натиск върху акционерите и мениджърите да се присъединят към неговата индустриална империя. Иновативните предприемачи в отбраната на Русия може да се сблъскат с подобно сплашване, което да доведе до конфликти, забавяния и преразходи.

Съединените щати и Европа не могат да разчитат на това, че руската икономика просто ще се разпадне. Но структурните ограничения върху икономическия растеж на Русия предполагат, че планираното военно възраждане ще бъде бавно, неравномерно и скъпо, което предоставя на противниците ѝ възможност да възпрепятстват военното ѝ изграждане. Санкциите и контролът върху износа, например, все още могат да навредят на Москва. Те вече принудиха Русия да замести вноса и да развие зависимост от Китай. Ако американските и европейските политици затегнат контрола върху компонентите – като оптика, полупроводници и съвременни машини – и продължат да санкционират износа на руски петрол и финансовата система, те могат да окажат още по-голям натиск върху руската икономика и индустриална база. Те биха могли също така да затруднят Москва да запази потока от вносни потребителски стоки (като електроника, дрехи и домакински стоки), които са в основата на начина на живот на средната класа.

Американските и европейските политици трябва да предвидят адаптациите на Кремъл. Русия може допълнително да милитаризира икономиката си, като преобразува повече цивилни индустрии, за да отговори на нуждите на военното производство, построи нови заводи и привлече повече хора в отбранителната индустрия чрез по-високи заплати, освобождаване от военна служба и разширени кампании за набиране на персонал. Подобни действия биха били политически рисковани за Путин, защото биха принудили обикновените руснаци да правят жертви. Потребителските фабрики биха могли да затворят, стоките биха могли да бъдат ограничени до норми, а компаниите биха могли да загубят служителите си в полза на сектори, свързани с войната. Досега Путин е поддържал общественото съгласие с големите си военни амбиции, като е запазвал нормалността на ежедневието. Пълната мобилизация би могла да накара повече хора да усетят последиците от войната. Но от гледна точка на Путин, потенциалната полза - подчиняването на Украйна и ерозията на НАТО - може да оправдае хазарта.

Когато става въпрос за осуетяване на амбициите на Путин да се конфронтира с НАТО, времето е от решаващо значение. Русия може да компенсира загубите си през следващите две до три години, но пълното възстановяване на армията ѝ ще отнеме много повече време. Парадоксът на военната икономика на Русия е, че тя е едновременно силна и крехка. Съединените щати и Европа трябва да действат спешно: да използват предимствата си, докато Русия остава ограничена, вместо да чакат Кремъл да се изправи на крака.