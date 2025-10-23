IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
7 подаръка, които носят лош късмет

Вижте кои са и защо

23.10.2025 | 00:05 ч. 1
Снимка: istock

Подаръците са нещо, което вероятно няма човек, който да не иска да получава. С повод или без, в повечето случаи ги свързваме с приятни емоции. Но когато ги получаваме, трябва да се замислим дали е редно да приемем някои от тях, тъй като се смята, че има такива, които носят лоша енергия. 

Вижте 7 подаръка, които никога да не приемате

1. Счупени и стари предмети

Може би ви се е случвало или на ваши познати някой да им даде нещо, което вече няма да ползва. Някакъв вид техника например, която си работи, но тук-там има нещо за поправка или е генерално за поправяне и т. н. Удобно е да вземеш нещо такова от близък, но такива подаръци внасят негативна енергия. 

Счупените, стари, захабени предмети символизират дисбаланс и нерешени проблеми. Когато получите нещо, което е повредено, това може да внесе същите тези хаотични енергии във вашето пространство. 

Не забравяйте, че заслужавате да получавате цялостни, нови и функционални подаръци, които повдигат духа ви. 

2. Подаръци, подарени от задължение

Винаги се усеща, когато някой ни подарява нещо по задължение. Важно е подаръците да бъдат получавани от хора с любов, радост и искрено намерение. Когато някой ви подари нещо от задължение или вина, енергията зад подаръка е променена. 

Тези подаръци често носят скрито чувство на негодувание или дискомфорт. Приемането на такива предмети може да натежи над собственото ви енергийно поле, създавайки емоционални тежести. Обърнете внимание на енергията на подаряващия, тъй като това   ще повлияе на начина, по който ще получите и интегрирате подаръка. 

лош късмет подарък негативна енергия
