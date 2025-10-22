IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Въпреки развода: Никол Кидман остава позитивна

Фокусира се над работата

22.10.2025 | 23:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Никол Кидман се чувства много благодарна и не задълбава върху раздялата си с Кийт Ърбан. В края на септември 58-годишната актриса подаде документи за развос с 57-годишния музикант. Сега източник твърди, че звездата остава позитивна.

Тя е "заобиколена от двете неща, които имат най-голямо значение за нея - семейството ѝ и работата ѝ", коментира източник на "People".

"Тя не е човек, който да задълбава над съжаленията - тя вярва, че всичко се случва с причина", обяснява още източникът.

Никол се е отдала на работа.

Тя има "няколко работни проекта, които се задават и ги чака с нетърпение. Тя има чудесно отношение и се чувства много благодарна за живота си", издава източникът.

звезди Никол Кидман развод Кийт Ърбан
