Сезонът на Скорпион: Пред какви предизвикателства ще е изправена всяка зодия?

Управляван от Марс и Плутон, сезонът на Скорпион е време на интензивни емоции. Той може също така да накара хората да се чувстват изключително интроспективни. Това е месец на трансформация и обновление. Той ни помага да си припомним колко много от нас имат дълбоки води от емоции, бликащи в нас.

Вижте какво може да очаквате в периода между 23 октомври и 22 ноември според зодиакалния си знак:

Овен

Време е да мислите мащабно! Позволете си да мечтаете достатъчно „на едро“, за да вдъхновите надеждите си за месеци напред. Сега е чудесен момент да погледнете по-обстойно на нещата, преди да определите какъв курс да поемете напред.

Умът ви ще бъде погълнат от практическите и материални въпроси на ситуацията, докато се опитвате да мислите мащабно, и това ще отклони голяма част от фокуса ви от това, което би трябвало да бъде брейнсторминг. Не позволявайте на прагматизма да стане толкова централен, че да се превърне в ограничаващо убеждение в етапите на „мечтайте мащабно“ – може да пропуснете нещо.

Телец

Дадено ви е време да обработите много от случващото се напоследък. Ще можете да обедините идеи и вдъхновения. Важно е да направите крачка назад и да интегрирате преживяванията си в духовното си разбиране за света.

Светът е пълен с неща, които могат да ви разсеят. Ежедневно се сблъскваме с огромно количество избори и когато сте изправени пред много вътрешна работа, може да е по-лесно да мечтаете, отколкото да останете фокусирани. Можете да признаете, че светът е пълен с възможности, без да се давите напълно в тях.

Близнаци

Следвайте инстинктите си. Вашата интуиция ви води към голяма истина. Докато я обработвате, не се чувствайте притиснати да я споделите. Някои идеи се посрещат най-добре в уединение и с отворено сърце. Понякога моментите са предназначени само за вас.

Фокусирането върху нещата, особено върху творческите начинания, ще се окаже предизвикателство. Тази липса на фокус може в крайна сметка да създаде невъзможност за пълноценно използване на новите възможности. Поддържайте творческия си потенциал фокусиран и не забравяйте да съсредоточите вдъхновението си, за да поддържате страстта и стремежа си. Често се обръщайте към себе си, за да си дадете перспектива.

Рак

Сърцето ви е чувствително. Получавате възможност да преминете отвъд болката към изцеление. Уверете се, че сте положително настроени, докато се движите напред.

Чувствате се наистина предизвикани, когато става въпрос за прагматичната страна на живота в момента. Липсата на материални и финансови ресурси заплашва да стесни хоризонтите ви. Чувствате се отчуждени и имате много тревожност за бъдещето, през което ще трябва да работите. Отнасяйте се добре към себе си през този труден период и не забравяйте, че понякога помощта е точно пред нас.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg