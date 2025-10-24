IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хит за есента: Дънки с украшения

Много са модерни

24.10.2025 | 06:30 ч. 8
Снимка: iStock/Denisfilm

Дънките са любимо, универсално облекло за повечето хора и през всеки сезон за в гардероба ни. През лятото може по-често да се залага по-често на къси панталонки, дамите - и на поли, рокли. Но през есента, зимата и пролетта дългите дънки се носят почти постоянно. Те се комбинират перфектно с много неща, удобни са и има доста разновидности деним. Специално тази есен можем да кажем довиждане на скучните и обикновени дънки!

През сезона доста модерни стават дънките с украшения, съобщават от британския "Cosmopolitan".

Става дума за дънки с бижута, камъчета, халки, кристали, ресни, пайети, металически елементи, флорални бродерии, шипове и т.н.
Всичко, което ги прави бляскави, ослепителни и веднага изпъкващи.

Още от Седмиците на модата в различни градове се забеляза, че такъв тип дънки са огромен хит и нищо чудно да останат актуални и за зимата, и за пролетта на 2026 г.

С тях веднага се забелязвате, правите впечатление.

Те са едновременно леко по-нестандартни, но и подходящи за официални събития.

Хубавото е, че може да ги комбинирате с всичко - карирани ризи, спортни тениски, кроп топове, елеци, жилетки, палта, шлифери, блейзъри, кожени якета, корсети и т.н.

Още за тенденцията и снимки на дънките вижте в teenproblem.net

дънки мода есен тенденции дънки с украшения
