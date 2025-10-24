Хит за есента: Дънки с украшения

Дънките са любимо, универсално облекло за повечето хора и през всеки сезон за в гардероба ни. През лятото може по-често да се залага по-често на къси панталонки, дамите - и на поли, рокли. Но през есента, зимата и пролетта дългите дънки се носят почти постоянно. Те се комбинират перфектно с много неща, удобни са и има доста разновидности деним. Специално тази есен можем да кажем довиждане на скучните и обикновени дънки!

През сезона доста модерни стават дънките с украшения, съобщават от британския "Cosmopolitan".

Става дума за дънки с бижута, камъчета, халки, кристали, ресни, пайети, металически елементи, флорални бродерии, шипове и т.н.

Всичко, което ги прави бляскави, ослепителни и веднага изпъкващи.

Още от Седмиците на модата в различни градове се забеляза, че такъв тип дънки са огромен хит и нищо чудно да останат актуални и за зимата, и за пролетта на 2026 г.

С тях веднага се забелязвате, правите впечатление.

Те са едновременно леко по-нестандартни, но и подходящи за официални събития.

Хубавото е, че може да ги комбинирате с всичко - карирани ризи, спортни тениски, кроп топове, елеци, жилетки, палта, шлифери, блейзъри, кожени якета, корсети и т.н.

Още за тенденцията и снимки на дънките вижте в teenproblem.net