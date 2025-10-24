Сезонът на Скорпиона дойде, ето какво ни очаква

Сезонът на Скорпионите дойде! Той започна на 23-и октомври и завършва на 22-и ноември. Мистериозната енергия на водния знак ни завладява, влизаме в период, който носи трансформации, промени и истина. Скритите истории и тайни сега излизат на повърхността, анализираме всичко внимателно. Време е за емоционален кураж и пробуждане. Ето какво да очаква всяка зодия, според "Yahoo! Life".

Овен

Сезонът на Скорпиона засливна желанието им да задълбочат нещата - във връзките, във финансовата сфера, във вътршения свят. Привлечени са от интимността, доверието и споделената енергия. Но трябва да се изправят срещу страховете, свързани с уязвимостта и контрола. Да свържат себе си с нещата, които се усещат като безопасни, да се отдалечат от тези, които не са. Трансформацията изисква честност.

Телец

Партньорствата заемат централно място и изискват внимание сега. Енергията на Скорпиона ги кара да изследват баланса между независимостта и взаимната зависимост. Независимо дали в любовта и колаборациите - емоционалната дълбочина заздравява връзките. Нека бъдат искрени и да позволят на другите да видят сърцето им, това променя връзките.

Близнаци

Ежедневният живот изисква промяна. Сезонът на Скорпионите подчертава рутината им, здравето им, навиците им. Трябва да премахнат това, което ги изтощава и да се отдадат на това, което им носи енергия. Сега са по-потайни и фокусирани от обикновено. Нуждаят се от цел в ежедневните си действия. Да детоксикират тялото си, графика си, средата си. Така енергията им се връща.

