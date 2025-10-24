IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проект: Депутатите всеки месец на полеви тест за наркотици

Промените в закона са предложени от Божанков и Лорер

24.10.2025 | 10:07 ч. 5
Снимка БГНЕС

Депутатите отцепници от ПП Явор Божанков и Даниел Лорер са внесли вчера промени в Правилника на Народното събрание, което предвижда народните представители да бъдат подлагани всеки месец на тест за наркотици.

Всяка първа сряда от месеца в сградата на парламента да се извършват полеви тестове под контрола на МВР, а резултатите да бъдат публични — включително броят на проверените и положителните случаи, гласи идеята.  Те припомнят, че МВР всеки ден пуска такава статистика за шофьорите в цялата страна - бел. ред.)

Депутат, който не се яви на теста, да не бъде допускан до участие в пленарни заседания през съответния месец. При положителен резултат той ще бъде отстранен от три последователни заседания и няма да получава възнаграждение за тях. Предвидена е и възможност за медицинско оспорване на резултатите чрез лабораторно химико-токсикологично изследване, което има доказателствена стойност.

„В основата на всяка правова държава стои презумпцията за невиновност – правото на всеки човек да бъде считан за невинен до доказване на противното по надлежен съдебен ред.

 В България обаче този принцип често се нарушава при прилагането на полевите тестове за употреба на наркотични вещества, които се извършват от органите на реда“, се посочва в мотивите на вносителите.

Според тях хиляди български граждани през последните години са били обявени за „наркозависими“ и са публично унижавани и санкционирани, преди да е доказано дали действително са употребили забранени вещества. „Поради бавната процедура по изготвяне на лабораторните кръвни изследвания, много от тях чакат с месеци, а понякога и повече от година, за да бъде потвърдено, че първоначалният тест е бил грешен.

През това време хората остават без шофьорска книжка, без работа, без възможност да издържат семействата си“, посочват още двамата депутати.

За проблема Явор Божанков алармира отдавна, като той предлага и законодателни поправки, но до момента няма успех в прокарването им. Божанков и Лорер заявяват, че според публични данни и изнесена информация от специалисти, около 30% от полевите тестове за наркотици дават фалшиво положителен резултат.


 

