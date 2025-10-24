Андре Агаси и Щефи Граф приветстваха нов член на семейството си

Най-известната и уважавана тенис двойка – Агаси и Граф, която е женена от 2001 г. и има две деца, често споделя актуализации за семейния си живот в социалните медии.

Най-скорошната е, че те са си взели ново черно-бяло бебе – куче, което носи името Копър.

Андре и Щефи се запознават, след като и двамата печелят турнира „Уимбълдън“ през 1992 г. като тяхната любовна история е една от най-вълнуващите в света на тениса, а и на спорта като цяло.

Колкото до кученцето – Агаси направи съобщението на страницата си в Instagram, показвайки снимка на очарователното четириного. На снимката бебето се вижда да лежи върху килим, заобиколено от плюшени играчки, като е захапало крака на едно голямо агне.

„Запознайте се с Копър“, написа Агаси под публикацията. „Най-новият член на нашето семейство.“

