Никол Кидман веднага би се събрала с Кийт Ърбан. 58-годишната актриса би приела 57-годишния музикант обратно. В края на септември стана ясно, че тя е подала документи за развод. Но сега източник твърди, че би си дала още един шанс с Кийт.

Източникът на "Daily Mail" казва, че Ърбан изненадал Кидман с желанието си да се разделят, тъкмо след като уж оправили отношенията си, след труден период. Актрисата е склонна да работи върху връзката им.

"Тя би се събрала с него веднага.", коментира източникът.

За Никол най-лошият сценарий би бил Кийт да се появи с нова дама.

