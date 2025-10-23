Дългове, скандали, изчезване... Какво се случва с Ники Минаж?

Рапърката Ники Минаж отново събра погледите върху себе си, този път не заради музика, а заради имота си. Според съдебни документи, подадени в Лос Анджелис, домът ѝ в луксозния квартал „Хидън Хилс“ е на път да бъде продаден, за да покрие дълг от над половин милион долара.

Искът е заведен от бивш охранител на певицата, Томас Вайденмюлер, който твърди, че през 2019 г. е бил нападнат от съпруга на Минаж — Кенет Пети — след скандал по време на неин концерт в Германия. Съдът постановява Минаж и Пети да заплатят 503 000 долара обезщетение, но според Вайденмюлер те не са изпълнили решението, което е довело до настояване домът ѝ да бъде продаден.

Имението, което Минаж купува през 2022 г. за 19,5 милиона долара, има 11 спални и 16 бани и се оценява на над 20 милиона.

„Това е крайна, но напълно оправдана мярка — тя има всички възможности да плати, но отказва“, казва адвокатът на Вайденмюлер в документите.

"Няма повече музика"

Докато съдебният казус се развиваше, феновете получиха втора вълна от шок - Минаж внезапно обяви в X (бивш Twitter), че отменя следващия си албум.

„Няма да издам албума. Няма повече музика. Надявам се, че си щастлив, Джей Зи“, написа тя, тагвайки директно рапъра.

Постът предизвика лавина от реакции и спекулации, особено след като Минаж вече бе обявила официална дата — 27 март 2026 година.

Малко по-рано тя беше публикувала поредица от нападки към Roc Nation — компанията на Джей Зи — обвинявайки я, че е опитала да я привлече безуспешно и дори намеквайки, че ѝ се дължат пари от сделката с музикалната платформа Tidal.

„Дизайър Перез, твоето време изтече“, написа тя по адрес на изпълнителната директорка на Roc Nation, която бе помилвана от Доналд Тръмп през 2021 година.

Или ще има музика?

В типичния си стил, няколко дни по-късно Ники се появи отново — този път под новото си алтер его “Billionaire Barbie”. В серия постове тя увери феновете, че албумът все пак ще излезе през март, като дори намекна за втори проект през същата година.

„Мога да пусна албум утре и пак да преобърна индустрията на 27 март 2026 година. Реших да го направя за хората, които бяха на #GagCity. Видях ви. Чух ви. Обичам ви“, написа тя.

Според Complex, Минаж планира не само албум, но и документален филм и аудиокнига.

„User not found“

"За капак" и профилът на Ники в Instagram изчезна. С 230 милиона последователи и активна фен база, разбира се - това не остана незабелязано. Навсякъде се появиха скрийншоти с надписа „User not found“.

Изчезването съвпадна и с годишнината ѝ от сватбата с Пети, което даде повод на феновете да подозират, че може да е част от PR стратегия. Междувременно обаче Минаж остана активна в X, където публикуваше лични постове и намеци за „новата ера“, която предстои.