Ники Минаж и Карди Би подновяват враждата?

Карди Би е готова да се завърне отново на "звездния ринг" с Ники Минаж, с която не се "тачат" от години.

След като Ники Минаж намекна, че рапърката от „Bodak Yellow“ е надула продажбите на новия си албум "Am I the Drama?", за да получи двойно платинен сертификат на 29 септември, Карди показа, че всъщност...тя е "драмата".

„Защо непрекъснато споменаваш моя албум? Не е чак такава сензация, колкото си мислиш… Ти си вече 16 години в играта, сравнявай се с колежките си, които са започнали по твоето време“, написа тя в X (Twitter) на 29 септември.

Изпълнителката на „I Like It“, която пусна втория си студиен албум по-рано този месец, даде за пример Риана, Тейлър Суифт и Дрейк – звезди, стартирали кариерите си в края на 2000-те.

„С тях трябва да мериш сили, а не можеш, щото си под всички тях. Аз бях в гимназията, когато ти изгря – какво, по дяволите, сравняваш себе си с мен?“, продължи тя.

Карди, която чака четвъртото си дете от приятеля си Стефон Дигс и вече има три – Кълчър (8 г.), Уейв (3 г.) и едногодишната Блосъм от бившия си Offset – отвърна и на намеците на Ники, че може да е заразена с човешки папилома вирус (HPV).

„Добре, ама това вече е третият туит за бременността ми. Господи, пази децата ми", отвърна 32-годишната рапърка.

В допълнение към нападките си, в изтрит вече пост, Ники подчерта 4,99-доларовата цена на "Am I the Drama?", подигравайки се и че Карди е „Barney Dangerous“, както и парчето ѝ „Magnet“.

„Падаш от класациите с големия си корем... Пак. Не. Можа. Да. Ме. Минешшшш“, написа още 42-годишната Ники.

Минаж не пропусна и външния вид на съперницата си, обвинявайки я, че се е подлагала на операции, за да „прилича на нея“.

Карди не пропусна да забие контра: „Леле, май сериозно е въртяла "Magnet" на "repeat", а?“

Тя реши да удари и под кръста, като припомни присъдата на брата на Ники – Джелани Марадж, осъден през 2020 г. на 25 години затвор за изнасилване на 11-годишната си доведена дъщеря.

"Брат ти пипа 12-годишни", написа Карди.

Самата тя призна, че поредицата постове на Ники я е изненадала: „Не, 'щото аз си печа ребърца и блонди брауни, и изведнъж тая… в един проклет понеделник реши да ме дразни. Явно съм ти липсвала, а? Луда. Айде сега ми целуни краката. Няма нищо по-досадно от една отегчена к*чк*.“