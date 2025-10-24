Вижте първи снимки от сватбата на Стела Бандерас, Дакота Джонсън е шаферка

Стела Бандерас – дъщерята на бившата холивудска двойка Мелани Грифит и Антонио Бандерас – се омъжи за дългогодишния си приятел Алекс Грушински на красива церемония в Испания

Събитието се състоя по-рано този месец, а булката и младоженецът са били заобиколени от най-близките си хора, включително нейните горди родители.

Това заветно „Да“, което всъщност донесе Холивуд в Испания, е много добре отразено в новия брой на списание ¡HOLA!

На новата корица, както и на страниците на изданието могат да бъдат видени визиите на гостите, невероятната и оригинална постановка с подчертано готически дух (точно както булката е искала), най-специалните моменти и събирането на звездно семейство, сред много други изненади.

На церемонията, която се състоя на 18 октомври в лозарски район на испанския град Валядолид, разбира се, присъства и по-голямата звездна полусестра на Стела – актрисата Дакота Джонсън, която носи дълга до земята черна, дантелена рокля с наметало. От снимките се вижда, че 36-годишната Дакота е и в ролята на шаферка на по-малката си сестра.

Любопитна подробност е, че Антонио счита Дакота за своя дъщеря, тъй като я отглежда от малка по време на брака си с Мелани, иначе тя е дете на друг холивудски актьор – Дон Джонсън.

