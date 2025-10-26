Учени откриха потенциално смъртоносен за Земята астероид, скрит от Слънцето

В далечното минало Слънчевата система е била изпълнена с удари и сблъсъци. Милиони скални обекти са се движели хаотично през системата, сблъсквайки се един с друг в каскади от сблъсъци. С течение на времето много от тях са станали част от скалните планети, а остатъците от космическите скали са се събрали предимно в главния астероиден пояс.

Но някои са скрити на места, които са трудни за наблюдение. За съжаление на живота на Земята, някои от най-трудните за забелязване са близо до нас. Те са скрити в блясъка на Слънцето и са неприятно близо до нашия земен дом.

Учен от Карнеги Института за наука е открил нов астероид в нашето съседство. Името му е 2025 SC79 и той е най-новият член на групата астероиди Атира. Това са астероиди, близки до Земята, чиито орбити са изцяло в рамките на орбитата на Земята. Атира са най-малобройната група обекти, близки до Земята, а 2025 SC79 е 39-ият член.

Тези обекти са трудни за забелязване, защото слабата им светлина се заглушава от преобладаващия блясък на Слънцето. Тази нова космическа скала е едва вторият известен обект с орбита изцяло в орбитата на Венера. Тя пресича и орбитата на Меркурий и завършва обиколката си около Слънцето само за 128 дни.

Тя има третата най-къса орбитална периодичност от всички астероиди, като двата най-бързи имат орбитална периодичност от само 115 дни. За сравнение, орбиталната периодичност на Меркурий е само 88 дни.

Астрономът от Карнеги Сейънс Скот С. Шепърд откри астероида на 27 септември с камерата Dark Energy Camera на 4-метровия телескоп Blanco на Националната научна фондация. Този телескоп търси астероиди, които могат да бъдат смъртоносни, и 2025 SC79 определено отговаря на това изискване. 2025 SC79 е с диаметър около 700 метра.

Макар и малък в сравнение с удара на Чиксулуб, който е унищожил динозаврите, астероид с такива размери все пак би имал катастрофални последствия в континентален мащаб. В зависимост от мястото на падане, той би могъл да убие милиарди хора и животни.

Наблюдението по-късно е потвърдено с два други телескопа: телескопа Gemini на NSF и телескопите Magellan на Карнеги Сейънс.

„Най-опасните астероиди са най-трудни за откриване“, обясни Шепърд в прессъобщение. „Повечето изследвания на астероиди откриват тези обекти в тъмната част на нощта, където са най-лесни за забелязване. Но астероидите, които се крият близо до Слънцето, могат да бъдат наблюдавани само по време на сумрак – когато Слънцето е на път да изгрее или да залезе. Ако тези „сумеречни“ астероиди се приближат до Земята, те могат да представляват сериозна опасност от сблъсък.“

Има още много да се научи за 2025 SC79, но това ще трябва да почака. Той ще изчезне зад Слънцето за няколко месеца. Когато се появи отново, астрономите ще го изследват, за да получат по-подробна информация. Неговият състав е важен въпрос, тъй като той оцелява при излагане на интензивната топлина на Слънцето.

Допълнителни наблюдения може да хвърлят светлина върху произхода на астероида. Възможно е той да е бил изтласкан по някакъв начин от основния астероиден пояс и след това да е бил уловен от Слънцето.

„Много от астероидите в Слънчевата система обитават един от двата пояса от космически скали, но пертурбациите могат да изпратят обектите в по-близки орбити, където е по-трудно да бъдат забелязани“, заключава Шепърд. „Разбирането как са стигнали до тези места може да ни помогне да защитим нашата планета и да научим повече за историята на Слънчевата система.“