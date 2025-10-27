Dreame представи за първи път в България пълна гама от устройства от ново поколение за почистване и лична грижа

Dreame Technology, световен пионер в областта на интелигентните домакински уреди, днес обяви официалното си навлизане на българския пазар, представяйки вълнуваща гама от модерни продукти за почистване на дома и лична грижа. С това компанията поставя ключов етап за компанията в експанзията на бранда в Европа. Dreame стартира със селекция от най-иновативните си и висококачествени устройства. Флагманските модели Matrix 10 Ultra и Aqua10 Ultra Roller Complete ще бъдат достъпни за българските клиенти от 23 октомври. *Цените започват от 2 540 лв./1 299 евро за Aqua10 Ultra Roller Complete, който ще бъде наличен в бяло и 2 930 лв./1 499 евро за Matrix 10 Ultra, наличен в черно.

Добре позната с предефиниране на границите на автоматизацията, навигацията, задвижвана от изкуствен интелект, и ефективното почистване, Dreame бързо печели световна репутация като една от най-иновативните компании в сектора на домакинските уреди. С пристигането си в България, Dreame предлага своята първокласна технология и функционални дизайни, ориентирани към крайния потребител, който търси в еднаква степен чистота, удобство и модерен дизайн.

Представянето в България идва в момент на нарастващо потребителско търсене на решения за интелигентни домове, които спестяват време и енергия, като същевременно осигуряват най-висока ефективност. Dreame има за цел да отговори на това търсене с цялостна гама от продукти, пригодени към различните стилове на живот и нуждите на дома.

Коментирайки навлизането на компанията на българския пазар, Мария Барбутова, маркетинг мениджър за Балканите и Румъния, заяви:

„България е динамичен и прогресиращ пазар, където решенията за интелигентен дом все повече се превръщат в част от ежедневието. Радваме се да представим нашите флагмански продукти на българските потребители и да им предложим нов стандарт в интелигентното почистване и личната грижа. Dreame се стреми да предоставя иновации, които опростяват ежедневните рутинни дейности и подобряват качеството на живот. Нашата цел е да изградим технологична екосистема, готова за бъдещето, да вдъхновяваме модерен начин на живот и да даваме възможност на хората да изживеят живота на мечтите си.“

Мария подчерта, че разширяването на Dreame в България е продължение на по-широкия ангажимент на компанията към този регион. Компанията планира да работи в тясно сътрудничество с местни партньори и търговци, за да гарантира отлична достъпност, поддръжка и обслужване на клиентите.

Лансирането на пазара е продължение на динамичния глобален растеж на Dreame Technology. Основана през 2017 г., компанията бързо се превърна в ключов играч в индустрията за интелигентни домове, с експорта на продукти в над 100 страни и региони. Подкрепена от най-модерните изследвания и разработки, Dreame се фокусира върху предефиниране на границите на автоматизацията, изкуствения интелект и роботиката, за да предостави ефективни и интелигентни решения за дома.

От роботи-прахосмукачки, които почистват, докато вие сте навън, до безжични прахосмукачки и елегантни сешоари, които правят сутрешната ви рутина по-бърза и по-ефективна, присъствието на Dreame в България ще предефинира начина, по който хората почистват и се грижат за домовете си и за себе си.

Избрани продукти на Dreame ще бъдат налични във водещите магазини за електроника в България, както и онлайн, от 23 октомври.

За повече информация относно продуктите на Dreame, наличност и официални промоции по повод лансирането на пазара, посетете IG (dreame_bulgaria), FB (Dreame Bulgaria) или се свържете с оторизираните дистрибутори в България.

*Всички цени на продуктите, предоставени от Dreame, са само препоръчителни крайноклиентски цени (RRP), които не са задължителни. Търговците на дребно са напълно свободни да определят свои собствени цени за препродажба, а действителната продажна цена е винаги тази, която се показва от съответния търговец на дребно