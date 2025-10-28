Събитието Vogue World – вижте най-бляскавите визии на звездите

Vogue World проведе своето издание за 2025 година, посветено на Холивуд, в неделя, 26 октомври, превръщайки декорите в Paramount Studios в арена на сливането на киното и модата. Вечерта бе белязана от звездни изпълнения, още по-звезден списък от гости и значителен благотворителен принос, като от самото начало на събитието бяха събрани над 3 милиона долара за различни организации. Енергията на шоуто имаше своя връх с музикалните изпълнения на Doja Cat и Грейси Ейбрамс.

Ана Уинтур, вече глобален редакционен директор на Vogue и главен директор по съдържанието на Conde Nast, присъстваше заедно с известни личности от Холивуд. Режисьорът Баз Лурман зае централно място, за да напътства бившата си звезда от „Мулен Руж“ Никол Кидман, която откри събитието с изпълнение зад кулисите на Put the Blame on Mame, пресъздавайки емблематичното изпълнение на Рита Хейуърт като фаталната жена от класиката от 1946 година „Гилда“.

Дефилето включваше и ярък микс от почит към известни филмови герои, разделени в осем действия по епохи, включително танцово изпълнение от измислената страна Уаканда от „Черната пантера“ и почит към емблематичната героиня на Даян Кийтън от „Ани Хол“.

Централният акцент на събитието беше модният спектакъл, отбелязващ комбинацията между наследството от холивудски костюми и съвременната мода. Водещи дизайнери от киното си партнираха с луксозни модни къщи, за да преосмислят и създадат оригинални тоалети, вдъхновени от класически филми. Забележителните попадения включваха Колин Атууд и Alexander McQueen, Рут Е. Картър и Balmain, Милена Конеро и Louis Vuitton и Санди Пауъл и Valentino.

Освен с блясък, Vogue World може да се похвали и със значителен благотворителен принос. 100% от приходите от билети отидоха във Фонда за развлекателна общност, със специален фокус върху подкрепата на професионалистите в общността на костюмите, засегнати от неотдавнашните горски пожари в Лос Анджелис. Vogue си сътрудничи директно с Гилдията на дизайнерите на костюми и Фонда, за да идентифицира най-пряко засегнатите.

Цялата статия четете и разгледайте снимки от събитието на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg