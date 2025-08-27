Пивоварите в Германия в шок: Поколението Z не пие бира, продажбите спадат

Когато Йохан Волфганг фон Гьоте, кръстникът на немската литература, бил студент в Лайпциг, той развил такъв вкус към местната бира, че композирал римувани куплети в негова чест –

„Нашите учебници събират прах, но бирата ще ви направи мозъчен тръст.“

Два века и половина по-късно обаче поколение от безпрецедентни въздържатели създава сериозни проблеми на пивоварните в Германия.

Пазарът се свива от известно време с относително спокойни темпове между 2 и 3 процента годишно, въвличайки дори уважавани марки като Erdinger и Paulaner в безмилостна ценова война, която свали цените на дребно до 0,80 евро за половин литър.

Тази година обаче спадът се ускори. През първите шест месеца продажбите на германската бирена индустрия се сринаха с 6,3% в сравнение със същия период на миналата година, с изключение на безалкохолните продукти. Това беше първият път, в който пивоварите продадоха по-малко от четири милиарда литра за шестмесечен период от 1993 г. насам.

Вътрешният пазар се срива, до голяма степен защото по-здравословно съзнателното поколение Z се е отказало от алкохола като цяло и от бирата в частност.

Днес само 38% от мъжете под 25-годишна възраст пият поне веднъж седмично, в сравнение с 55% поколение по-рано и 85% от младите мъже в средата на 70-те години на миналия век. За младите жени еквивалентната цифра е 18%, в сравнение с 54% преди половин век.

Като цяло само 24% от германците от поколение Z и 33% от техните сънародници от поколението Y консумират бира редовно.

Щефан Блашак, управляващ директор на Oettinger, една от петте най-големи пивоварни в страната, заяви, че тенденцията е започнала да удря индустрията като „свлачище“.

„Пивоварните ще се сринат като мухи“, каза Блашак пред вестник Augsburger Allgemeine. „Светът на пивоварството се разпада. Сред по-малките пивоварни наблюдаваме фалити почти ежедневно. Това ще засегне и по-големите.“

Тази седмица последната жертва беше Waldstadt - крафт пивоварна в западния град Изерлон, само на няколко мили от дома на канцлера Фридрих Мерц.

Други пивоварни, които фалираха през последните няколко месеца, включват Olchinger и Kastner в Бавария, Lille в северния пристанищен град Кил и Banke, баварски производител на пивоварно оборудване, който е снабдявал Heineken и Paulaner. Oettinger също затваря един от четирите си завода в Брауншвайг.

Германската асоциация на пивоварите предупреди, че тази година вероятно ще бъде „изключително взискателна“. Нейните членове са в капан между продължаващата инфлация на производствените разходи и намаляващото търсене.

Много хора в европейската индустрия за алкохолни напитки се намират в подобно затруднение. Продажбите на червено вино във Франция са спаднали с около 90% през последните 50 години, а френските членове на поколението Z пият само половината от количеството, което консумират милениалите.

В случая с германската бира, по-големите пивоварни са смекчили щетите, като са диверсифицирали производството си в безалкохолни или нискоалкохолни напитки. Продажбите на смеси като Radler, която обикновено е равни части бира и лимонада, са се увеличили с 8% тази година.

Нина Гьолингер от Асоциацията на пивоварите каза:

„Компаниите разширяват палитрата си от продукти и се развиват все повече от чисти пивоварни към широкообхватни иновативни производители на напитки, които също така успяват на задграничните пазари.“ Въпреки това, тя добави: „Ще е необходим голям оптимизъм, за да се предвиди положителен резултат за германския пазар на бира през 2025 г.“