Сидни Суийни отряза косата

Вече е с къса прическа

28.10.2025 | 22:49 ч. 2
Снимка: Getty Images

Сидни Суийни напълно промени външния си вид. 28-годишната актриса стана една от знаменитостите, които залагат на нова прическа за есента. 

Звездата реши да отреже емблематичната си дълга коса и вече е с по-къса грива.

Сидни показа промяна на премиерата на филма, в който участва - "Christy". Събитието се състоя в Лос Анджелис в събота. Освен това, изглежда, че актрисата е изсветлила леко русата си коса. От снимки виждаме, че Суийни е по дълга рокля в светлорозово, която е с дълбоко деколте и пола тип балон. Косата ѝ стига до раменете ѝ и е на вълни.

Феновете са категорични, че на звездата много ѝ отива и с къса коса тип боб.

звезди Сидни Суийни нова прическа къса коса
