Модни тенденции от началото на века, които се завърнаха тази есен

Есента е в разгара си и вече видяхме кои нови тенденции завладяха сезона. Прави впечатление, че през тези месеци се завръщат някои ретро тенденции - от началото на века. Това важи за аксесоарите, но и за дрехите. Кои тоалети, част от Y2K модата, отново са на почит? Вижте отговорите на "Pop Sugar".

Рокля над панталона

Една от любимите тенденции на много знаменитости в началото на века. Тогава беше модерно да сте с дънки, джинси или панталони с широк крачол, а отгоре - с рокля, туника или пола. Има контраст - спортно долнище и официално или романтично горнище. Този тренд е за смели дами. Може да го смекчите, ако заложите на рокля тип риза и широк панталон.

Червено

Червеният цвят просто е вечна класика. Завръща се почти през всеки сезон, хит е бил през всяко десетилетие. И тази есен ще мине под знака на червеното. Неутралните цветове също са популярни през есента, но сега доматеното червено е още по-модерно. Залагайте на червени якета, шлифери, рокли, палта, костюми, панталони, поли, ризи, чанти.

Ресни

Това определено е една носталгична тенденция. Ресните се завърнаха в последните години, но бяха най-актуални в края на 90-те и началото на новия век. Сега всякакви дрехи с ресни ще са хит. През тази есен може да носите блузи и поли с ресни, якета с ресни, рокли с ресни. Аксесоарите също са важни - стилни ще бъдете с чанти и шалове с ресни.

