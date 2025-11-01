IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Рулца с пушена сьомга

Вкусни и лесни за приготвяне

01.11.2025 | 09:55 ч. 10
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 300 г пушена сьомга
  • 150 г крема сирене
  • 1 супена лъжица ситно нарязан див лук
  • настъргана лимонова кора на вкус
  • 1 добре узряло авокадо

Приготвяне:

  • Намачкайте авокадото на пюре. 
  • В купичка комбинирайте много добре крема сиренето, лука и лимоновата кора. 
  • На кухненския плот сложете лист свежо фолио. 
  • Подредете върху него рибата така, че парчетата леко да се застъпват. 
  • Намажете ги равномерно със сместа с крема сиренето. 
  • След това намажете и с пюрираното авокадо. 
  • Завийте стегнато на руло. 
  • Поставете в хладилник за поне 30 минути. 
  • След това нарежете на колелца, сложете в подходяща чиния и сервирайте. 

пушена сьомга рецепти предястия
