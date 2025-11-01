Рецептата Dnes: Рулца с пушена сьомга

Съставки:
- 300 г пушена сьомга
- 150 г крема сирене
- 1 супена лъжица ситно нарязан див лук
- настъргана лимонова кора на вкус
- 1 добре узряло авокадо
Приготвяне:
- Намачкайте авокадото на пюре.
- В купичка комбинирайте много добре крема сиренето, лука и лимоновата кора.
- На кухненския плот сложете лист свежо фолио.
- Подредете върху него рибата така, че парчетата леко да се застъпват.
- Намажете ги равномерно със сместа с крема сиренето.
- След това намажете и с пюрираното авокадо.
- Завийте стегнато на руло.
- Поставете в хладилник за поне 30 минути.
- След това нарежете на колелца, сложете в подходяща чиния и сервирайте.
Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.