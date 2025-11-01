ООН подкрепи план на Мароко за автономия на Западна Сахара

Съветът за сигурност на ООН снощи прие подкрепена от САЩ резолюция, с която одобри предложението на Мароко за автономия на Западна Сахара като основа за подновяване на преговорите, както по този начин заздрави претенциите на Рабат за спорната територия, съобщава ДПА.

Единадесет членове на съвета гласуваха “за“ резолюцията, а Русия, Китай и Пакистан се въздържаха. Алжир, който се противопоставя на резолюцията и подкрепя движението “Фронт Полисарио“, което се бори за независимост на Западна Сахара, не участва в гласуването.

Резолюцията представлява най-силният до този момент израз на международна подкрепа за предложението на Мароко от 2007 г., което предвижда територията да получи право на самоуправление под марокански суверенитет.

Документът призовава страните да възобновят преговорите без предварителни условия, за да достигнат до “окончателно и взаимно приемливо политическо решение, което да осигури самоопределение на народа на Западна Сахара“.

Мароко анексира части от богатата на ресурси пустинна територия, след като Испания се изтегля от нея през 1975 г. и оттогава контролира значителни части от нея. Спорадични сблъсъци продължават между мароканските сили и подкрепяния от Алжир “Фронт Полисарио“.

САЩ, Израел, Франция и няколко африкански страни вече признават претенциите на Мароко към територията, която се намира между Мароко и Мавритания на атлантическото крайбрежие.

Американският представител в ООН Майк Уолц нарече гласуването “историческо“ и заяви, че то “засилва инерцията за установяване на дългоочаквания мир в Западна Сахара“.

Постоянният представител на Алжир в ООН Амар Бенджама заяви, че резолюцията не отразява вярно и в достатъчна степен доктрината на ООН за деколонизация.

Резолюцията удължи и срока на действие на мисията на ООН за поддържане на мира в Западна Сахара с още една година. / БТА