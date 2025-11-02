Ламин Ямал и певицата Ники Никол се разделиха

След едва тримесечна връзка, суперзвездата на Барселона - Ламин Ямал, се е разделил с приятелката си Ники Никол. Началото на връзката им съвпадна с 18-ия рожден ден на футболиста.

Сега Ямал лично обяви, че се е разделил с певицата. Освен това европейският шампион подчерта, че причината не е изневяра: „Просто се разделихме, това е всичко. Нищо от това, което се пише, няма общо с нашата връзка“.

Публичните отношения на двамата съвпаднаха със спада във формата на играча и няколко контузии. Междувременно Ямал получаваше почивка и от националния отбор на Испания, а свободното си време прекарваше с певицата.

Интересното е, че само преди десетина дни Никол беше на трибуните на домакинството на Барса срещу Олимпиакос в Шампионска лига.

„Не съм ѝ изневерявал, нито съм бил с друга жена“, категоричен бе Ямал в отговор на обвиненията за предполагаема афера по време на пътуване до Милано. С това изявление той се опита да сложи край на полемиката и да изясни причините за раздялата.