Семейна идилия – романтичната история на Ева Мендес и Райън Гослинг

Любовта между Ева Мендес и Райън Гослинг е една от най-красивите и силни връзки в Холивуд – истинска, романтична и вдъхновяваща.

Двамата се запознават през 2011 г. на снимачната площадка на криминалната драма „Мястото отвъд дърветата“.

Искрата между тях пламва веднага, а днес – 14 години по-късно, тяхната любов е дори още по-силна.

В свят, в който връзките са краткотрайни, тяхната история е пример за семейна хармония и връзка, която устоява на времето.

Ева Мендес и Райън Гослинг – любов, родена от магията на киното

Докато играят двойка във филма „Мястото отвъд дърветата“ Мендес и Гослинг неусетно пренасят чувствата си извън снимачната площадка.

Скоро след премиерата, двамата започват връзка, която ще промени живота им.

Ева Мендес и Райън Гослинг – дом, семейство и нови приоритети

Плод на любовта на Райън Гослинг и Ева Мендес са двете им прекрасни дъщери – Есмералда Амада, родена през 2014 г., и Амада Лий, родена през 2016 г.

Източник: Tialoto.bg