18-годишните в Хърватия ще получат Карта за култура за 100 евро

Хърватия въвежда Карта за култура, която дава на младежите, които догодина навършват 18 години, ваучер на стойност 100 евро за книги, театър, концерти и други културни дейности, реши днес правителството в опит да направи културата по-достъпна за младите хора, предаде агенция ХИНА.

Премиерът Андрей Пленкович и министърът на културата Нина Обулен Коржинек казаха, че целта на инициативата е да насърчи интереса на младите хора към култура и да им помогне да развият трайни културни навици.

„Целта е да се насърчи по-универсален и разнообразен достъп до култура и да се укрепят съществуващите културни потребности“, каза Обулен Коржинек.

Цифровата система, разработена съвместно с Финансовата агенция, ще позволи на 18-годишните да използват ваучера за книги, абонаменти за вестници, билети за кино и театър, изложби и концерти с класическа или джаз музика.

Обулен Коржинек каза, че схемата ще предостави и данни за културните предпочитания на младите хора, което ще помогне на министерството да прецизира бъдещите културни политики след пилотния етап.

Картата за култура допълва съществуващите програми като „Развитие на аудиторията“, започнала през 2018 г., и „Раница, пълна с култура“, започнала през 2014 г., и ще бъде включена в предстоящата Национална младежка програма 2026-2030 г. /БТА