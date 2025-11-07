IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Стара рокля и историческа тиара – испанската кралица Летисия промени стила си

Съпругата на испанкия крал Фелипе последва примера на Кейт Мидълтън

07.11.2025 | 20:20 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кралица Летисия безспорно е една от най-стилните кралски особи в днешно време. Съпругата на испанския крал Фелипе често бива давана за пример за женска мода на средна възраст както за ежедневни, така и за официални поводи. Сега 53-годишната Летисия взе пример от друга стилна кралска дама, а именно Кейт Мидълтън, за последната си публична изява. 

На 4 ноември крал Фелипе и кралица Летисия посрещнаха султана на Оман за бляскава галавечеря в кралския дворец в Мадрид. Присъстващите бяха елегантно облечени за царственото събитие, включително бална рокля, увенчана с тиара за кралица Летисия.

Летисия носи тиари от сватбения си ден през 2004 година, но обикновено съчетава украшенията за глава с елегантна прическа. За последната си галавечер тя стилизира бижуто от Cartier с къдрава прическа, пусната свободно надолу.

Новата визия на испанската кралица много напомни за стил, носен от Кейт Мидълтън през последните години. 

Както Летисия, принцесата на Уелс основно носи косата си прибрана за кралски банкети. През декември 2022 година обаче тя за първи път пусна косата си, придържайки я на едно място с тиарата Lotus Flower. Тогава Кейт и Уилям приветстваха гости за прием в Бъкингамския дворец. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кралица Летисия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem