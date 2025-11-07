Стара рокля и историческа тиара – испанската кралица Летисия промени стила си

Кралица Летисия безспорно е една от най-стилните кралски особи в днешно време. Съпругата на испанския крал Фелипе често бива давана за пример за женска мода на средна възраст както за ежедневни, така и за официални поводи. Сега 53-годишната Летисия взе пример от друга стилна кралска дама, а именно Кейт Мидълтън, за последната си публична изява.

На 4 ноември крал Фелипе и кралица Летисия посрещнаха султана на Оман за бляскава галавечеря в кралския дворец в Мадрид. Присъстващите бяха елегантно облечени за царственото събитие, включително бална рокля, увенчана с тиара за кралица Летисия.

Летисия носи тиари от сватбения си ден през 2004 година, но обикновено съчетава украшенията за глава с елегантна прическа. За последната си галавечер тя стилизира бижуто от Cartier с къдрава прическа, пусната свободно надолу.

Новата визия на испанската кралица много напомни за стил, носен от Кейт Мидълтън през последните години.

Както Летисия, принцесата на Уелс основно носи косата си прибрана за кралски банкети. През декември 2022 година обаче тя за първи път пусна косата си, придържайки я на едно място с тиарата Lotus Flower. Тогава Кейт и Уилям приветстваха гости за прием в Бъкингамския дворец.

