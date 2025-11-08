IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Рецептата Dnes: Рангелов хляб за Архангеловден

Много вкусен

08.11.2025 | 10:07 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 1 кг брашно (най-добре бяло, пресято)
  • 500-550 мл хладка вода
  • 1 пакетче суха мая или 25 г жива мая
  • 1 ч.л. сол
  • 1 ч.л. захар
  • 2–3 с.л. олио или зехтин
  • (по желание) малко прясно или кисело мляко, за да е по-мек хлябът

Приготвяне:

  • Замесване на тестото: В купа разтваряте маята със захарта в малко хладка вода и брашно, за да стане кашичка. Оставя се да шупне (около десетина минути).
  • Добавят се останалите продукти и постепенно брашното.
  • Меси се до меко, гладко тесто, което не лепне.
  • Втасване: Покрива се с кърпа и се оставя да втаса на топло място около час – докато удвои обема си.
  • Оформяне и украса: Разделяте тестото на две части – една за основата и една за украсата.
  • Основата се слага в намаслена тава.
  • От втората част могат да се направят символи от тесто за украса: кръст – за Божия благословия; птици или ангели – за небесните сили; слънце или звезда – за светлина; спирали или житни класове – за плодородие.
  • Всичко се подрежда върху хляба.
  • Второ втасване: Украсеният хляб се оставя още 15–20 минути да втаса.
  • Фурната се загрява на 180-190°C.
  • Пече се 35-45 минути до златист цвят.
  • Когато е готов, се напръсква леко с вода и се покрива с кърпа, за да омекне кората.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Архангеловден рецепти рецепти за хляб
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem