Рецептата Dnes: Рангелов хляб за Архангеловден

Съставки:
- 1 кг брашно (най-добре бяло, пресято)
- 500-550 мл хладка вода
- 1 пакетче суха мая или 25 г жива мая
- 1 ч.л. сол
- 1 ч.л. захар
- 2–3 с.л. олио или зехтин
- (по желание) малко прясно или кисело мляко, за да е по-мек хлябът
Приготвяне:
- Замесване на тестото: В купа разтваряте маята със захарта в малко хладка вода и брашно, за да стане кашичка. Оставя се да шупне (около десетина минути).
- Добавят се останалите продукти и постепенно брашното.
- Меси се до меко, гладко тесто, което не лепне.
- Втасване: Покрива се с кърпа и се оставя да втаса на топло място около час – докато удвои обема си.
- Оформяне и украса: Разделяте тестото на две части – една за основата и една за украсата.
- Основата се слага в намаслена тава.
- От втората част могат да се направят символи от тесто за украса: кръст – за Божия благословия; птици или ангели – за небесните сили; слънце или звезда – за светлина; спирали или житни класове – за плодородие.
- Всичко се подрежда върху хляба.
- Второ втасване: Украсеният хляб се оставя още 15–20 минути да втаса.
- Фурната се загрява на 180-190°C.
- Пече се 35-45 минути до златист цвят.
- Когато е готов, се напръсква леко с вода и се покрива с кърпа, за да омекне кората.
