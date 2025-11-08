IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Внукът на Симеон Сакскобургготски, Симеон-Хасан, се сбогува с България – заминава за манастира Шаолин

18-годишният син на княгиня Калина и Китин Муньос започва нова глава от живота си

08.11.2025 | 10:43 ч. Обновена: 08.11.2025 | 10:49 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Синът на княгиня Калина и Китин Муньос започва нова глава от живота си.

Внукът на Симеон Сакскобургготски, Симеон Хасан, се сбогува с България с исторически парад преди няколко дни, преди да влезе в легендарния храм Шаолин.

18-годишният Симеон е единственият син на Калина и испанско-мароканския изследовател Китин Муньос.

На 1 ноември, Деня на народните будители, празник в чест на учителите, писателите и водачите, съхранили културата, знанието, националната идентичност и духа на свободата на България, 18-годишният младеж участва в първия си Ден на националното възраждане.

Симеон Хасан се присъедини към ескадроните на Българската младежка гвардия по време на тържествената церемония, проведена в град Елин Пелин, след като стана член на Младежката гвардия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

симеон-хасан симеон сакскобургготски
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem