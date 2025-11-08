Внукът на Симеон Сакскобургготски, Симеон-Хасан, се сбогува с България – заминава за манастира Шаолин

Синът на княгиня Калина и Китин Муньос започва нова глава от живота си.

Внукът на Симеон Сакскобургготски, Симеон Хасан, се сбогува с България с исторически парад преди няколко дни, преди да влезе в легендарния храм Шаолин.

18-годишният Симеон е единственият син на Калина и испанско-мароканския изследовател Китин Муньос.

На 1 ноември, Деня на народните будители, празник в чест на учителите, писателите и водачите, съхранили културата, знанието, националната идентичност и духа на свободата на България, 18-годишният младеж участва в първия си Ден на националното възраждане.

Симеон Хасан се присъедини към ескадроните на Българската младежка гвардия по време на тържествената церемония, проведена в град Елин Пелин, след като стана член на Младежката гвардия.

