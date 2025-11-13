IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обрат: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе не са се разделяли

Били много влюбени

13.11.2025 | 20:52 ч. 1
Снимка: Getty Images

Слуховете, че Кайли Дженър и Тимъти Шаламе са се разделили, бяха опровергани.

Твърди се, че двамата са на страхотно място и наистина влюбени. 29-годишният актьор и 28-годишната риалити звезда полагат усилия да се виждат на всеки няколко седмици, макар заетите си графици.

Звездите не могат да прекарват дълго време заедно заради кариерите си.

Източник на "People" казва, че влюбената двойка полага "усилия да се вижда на всеки няколко седмици. Той има няколко почивни дни по празниците, така че те правят планове".

Тимъти се гордее с това, че има връзка с Кайли.

Казва се, че актьорът "говореше за Кайли постоянно, докато снимаше "Marty Supreme"".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

звезди Кайли Дженър Тимъти Шаламе двойка връзка
