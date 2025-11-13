Обрат: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе не са се разделяли

Слуховете, че Кайли Дженър и Тимъти Шаламе са се разделили, бяха опровергани.

Твърди се, че двамата са на страхотно място и наистина влюбени. 29-годишният актьор и 28-годишната риалити звезда полагат усилия да се виждат на всеки няколко седмици, макар заетите си графици.

Звездите не могат да прекарват дълго време заедно заради кариерите си.

Източник на "People" казва, че влюбената двойка полага "усилия да се вижда на всеки няколко седмици. Той има няколко почивни дни по празниците, така че те правят планове".

Тимъти се гордее с това, че има връзка с Кайли.

Казва се, че актьорът "говореше за Кайли постоянно, докато снимаше "Marty Supreme"".

