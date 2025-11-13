IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Колекционер брои 20 000 евро за картина на Вукадинов

„Рибена кост“ на Кольо Карамфилов достигна 14 000 евро

13.11.2025 | 09:21 ч.
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Картини на Иван Вукадинов, Генко Генков, Димитър Буюклийски-Мичи и на Кольо Карамфилов бяха продадени по време на първия търг на Artmark за Следвоенно и Съвременно изкуство в София за десетки хиляди евро.

Продажби за общо 250 000 евро постигна проведеният на 11 ноември аукцион, който според организаторите се е превърнал в знаков момент за българския арт пазар, отбелязвайки нова глава в историята на българското изкуство.

Няколко лота завладяха вечерта и поставиха нови пазарни рекорди:

„Пейзаж от Добруджа“ на Иван Вукадинов започна с наддаване от 3 000 евро

и достигна 20 000 евро, четири пъти над максималната предварителна оценка, поставяйки нов рекорд за художника. По подобен начин „Горски пейзаж“ на Генко Генков започна на цена от 5 000 евро и достигна 13 000 евро, почти три пъти над началната си цена, което за пореден път отразява силния ентусиазъм на колекционерите.

Творбата „Голо тяло“ на Мичи достигна 16 000 евро, докато „Рибена кост“ на Кольо Карамфилов осигури един от най-вълнуващите моменти на вечерта, като се покачи от начална цена от 2 000 евро до 14 000 евро в 28 стъпки на конкурентно наддаване, предизвиквайки овации както от гостите в залата, така и от онлайн публиката. /БГНЕС

