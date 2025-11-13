IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бенчев: В България има достатъчно гориво, бензиностанциите и складовете са пълни

По думите му цените на дизела и бензина се движат плавно според международния пазар, няма шоково покачване

13.11.2025 | 10:45 ч. 1
Кадър: БНТ

В България има достатъчно налично количество на гориво. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред БНТ.

"Моля ви, нека не си правим това, което си направихме през март 2022 г. В България има достатъчни количества, бензиностанциите са пълни, складовете са пълни, не вярвайте на това, което чувате", каза Бенчев.

Той обясни, че рафинерията няма да спре работа след 21 ноември. 

По думите му голяма част от резерва на гориво е на територията на страната. Има и такива, които са в чужбина.

"Има едно повишаване с 6-8 стотинки на дизела, 4-5 стотинки на бензина, това зависи и от случващото се на международните пазари и цената на петрола. И в момента няма шоково покачване на цената на горивата. Цената на запасите трябва да бъде пазарна, нещо сходно на това, което виждаме към този момент. Имайте предвид, че това нещо сме го играли, когато на рафинерията беше отнет лицензът", каза Светослав Бенчев.

