Принц Уилям бил болезнено откровен с децата си за рака на Кейт Мидълтън

Принц Уилям разкри как той и Кейт Мидълтън са говорили с децата си относно нейната ракова диагноза, лечение и възстановяване

Принцът на Уелс каза, че със съпругата му са решили да комуникират по-открито с принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, отбелязвайки че тази стратегия си има както плюсове, така и минуси

“През повечето време, пазенето на тайни от тях не работи“, казва Уилям

Принц Уилям и Кейт Мидълтън са били откровени до болка със своите три деца – Джордж, Шарлот и Луи – относно раковата диагноза на принцесата на Уелс, лечението и възстановяването ѝ, отбелязвайки че пазенето на тайни от тях невинаги е добра стратегия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg