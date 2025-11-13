IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Принц Уилям бил болезнено откровен с децата си за рака на Кейт Мидълтън

Престолонаследникът е категоричен, че пазенето на тайни никога не работи

13.11.2025 | 15:40 ч. Обновена: 13.11.2025 | 15:53 ч. 2
Снимка: Getty Images

Принц Уилям разкри как той и Кейт Мидълтън са говорили с децата си относно нейната ракова диагноза, лечение и възстановяване

Принцът на Уелс каза, че със съпругата му са решили да комуникират по-открито с принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, отбелязвайки че тази стратегия си има както плюсове, така и минуси

“През повечето време, пазенето на тайни от тях не работи“, казва Уилям

Принц Уилям и Кейт Мидълтън са били откровени до болка със своите три деца – Джордж, Шарлот и Луи – относно раковата диагноза на принцесата на Уелс, лечението и възстановяването ѝ, отбелязвайки че пазенето на тайни от тях невинаги е добра стратегия. 

