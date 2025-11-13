Том Форд отново режисира филм, Адел ще направи дебюта си в киното

Мина почти цяло десетилетие, откакто Том Форд е режисирал филм, но изглежда, че мултиталантът най-сетне е фиксирал следващия си проект — и е събрал звезден актьорски ансамбъл, който да го оглави.

Източници казват пред Deadline, че Форд е потвърдил, че ще режисира екранизация по романа на Ан Райс „Cry to Heaven“. Сценарият е написан от самия Форд, който ще режисира и продуцира проекта чрез своята продуцентска компания Fade To Black.

Действието се развива в Италия през XVIII век, а във филма участват Николас Холт, Арън Тейлър-Джонсън, Адел (в своя филмов дебют), Киърън Хайндс, Джордж Маккей, Марк Стронг, Колин Фърт, Пол Бетани, Оуен Купър, Даниел Куин-Той, Хънтър Шафер, Джозефин Тийзен, Тандиве Нютън, Теодор Пелерин, Дарил Маккормак, Касиан Билтън, Хаук Ханеман и Лукс Паскал.

Филмът в момента е в пре-продукция в Лондон и Рим, а основните снимки трябва да започнат в средата на януари, с очаквана премиера през късната есен на 2026 година.

Оригиналният роман на авторката на "Интервю с вампир" („Interview With the Vampire“) проследява пътя на двама неочаквани съюзници: венециански благородник и кастриран певец от Калабрия, които се опитват да намерят място в света на операта. Историята се занимава с теми като идентичност, предателство, любов и стремеж към артистична и лична свобода — теми, които са в абсолютния център на творческия свят на Форд. Той ги е изследвал както в киното, така и в модата.

Форд е искал този проект да е следващия му филм още от миналата година, но е искал да се увери, че има точния актьорски състав, преди да определи стартова дата. Що се отнася до финансирането, Форд е разговарял с няколко студия, но в крайна сметка е решил да финансира филма сам и да го снима по свои условия, с план да го предложи на пазара след приключване на продукцията. Бившият креативен директор на Gucci и YSL продаде модната си марка Tom Ford на Estée Lauder Companies за 2,8 милиарда долара през 2023 година.

Филмът не само бележи актьорския дебют на Адел, но също така събира отново Форд с няколко актьори, с които е работил и преди — включително Тейлър-Джонсън, участвал в „Нощни животни“ („Nocturnal Animals“), и Фърт, който получава отлични отзиви и печели наградата "Volpi Cup" на фестивала във Венеция за главната си роля в „Самотен мъж“ („A Single Man“).

Форд написва, продуцира и режисира първия си филм „Самотен мъж“, който дебютира в конкурсната програма на фестивала във Венеция през 2009 година. Лентата по-късно носи номинация за „Оскар“, награда BAFTA, място в списъка "AFI Film of the Year" и наградата на GLAAD за изключителен филм.

Вторият филм на Форд, „Нощни животни“, печели Голямата награда на журито във Венеция през 2016 г. и впоследствие получава девет номинации за BAFTA, три номинации за „Златен глобус“, включително за "Най-добър режисьор" и "Най-добър сценарий" за Форд, като Тейлър-Джонсън печели наградата за най-добър поддържащ актьор. Лентата бе удостоена и с номинация за „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за Майкъл Шанън.