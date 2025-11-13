IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ръсел Кроу сподели как е успял да свали 26 килограма за една година

Актьорът е категоричен, че иска да запази промяната постоянна

13.11.2025 | 19:22 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

  • Ръсел Кроу успя да отслабне с 26 килограма след края на снимките на последния си филм, „Нюрнберг“
  • Актьорът казва, че снимките са приключили преди година, като в следващите 12 месеца е успял да свали от 126 до 100 килограма
  • В интервю с Джо Роугън Кроу сподели кои са двата навика, които са му помогнали в отслабването
  • Ръсел Кроу сподели повече за впечатляващата си трансформация. 

Носителят на „Оскар“ се появи в епизод от предаването Experience на Джо Роугън, където говори за последния си филм, „Нюрнберг“, и какво се е случило в живота му след края на снимките. 

61-годишният Кроу играе ролята на нацисткия политик Херман Гьоринг, а историята разказва за нюрнбергските процеси след Втората световна война. Те се провеждат от съюзниците срещу лидерите на победената нацистка Германия за заговор и извършване на нашествия в други страни в Европа и извършване на зверства срещу техните граждани. Според официалния синопсис, филмът „показва истинската история на емблематичните процеси на съюзниците срещу победения нацистки режим“. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Ръсел Кроу
