Ръсел Кроу сподели как е успял да свали 26 килограма за една година

Ръсел Кроу успя да отслабне с 26 килограма след края на снимките на последния си филм, „Нюрнберг“

Актьорът казва, че снимките са приключили преди година, като в следващите 12 месеца е успял да свали от 126 до 100 килограма

В интервю с Джо Роугън Кроу сподели кои са двата навика, които са му помогнали в отслабването

Ръсел Кроу сподели повече за впечатляващата си трансформация.

Носителят на „Оскар“ се появи в епизод от предаването Experience на Джо Роугън, където говори за последния си филм, „Нюрнберг“, и какво се е случило в живота му след края на снимките.

61-годишният Кроу играе ролята на нацисткия политик Херман Гьоринг, а историята разказва за нюрнбергските процеси след Втората световна война. Те се провеждат от съюзниците срещу лидерите на победената нацистка Германия за заговор и извършване на нашествия в други страни в Европа и извършване на зверства срещу техните граждани. Според официалния синопсис, филмът „показва истинската история на емблематичните процеси на съюзниците срещу победения нацистки режим“.

