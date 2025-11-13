IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

Как да освежите стая за по-малко от 200 лева?

Хитри идеи за дома

13.11.2025 | 19:37 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

С приблизително 200 лева (около 100 евро) можете да обновите една стая в дома си, като ѝ придадете свеж и стилен вид, ако планирате разумно, използвате повторно по интелигентен начин и се фокусирате върху малки промени с голям ефект. Важно е как разпределяте този бюджет и къде поставяте приоритет – върху труда или върху материалите. Експертите определят боядисването, текстила, осветлението и разчистването като най-рентабилните стъпки за преобразяване на стаята с минимален бюджет. 

Как да успеете да освежите една стая с около 200 лева?

Ето няколко хитри стратегии.

1. Изберете стая и определете целта си.

Изберете стая, която ще спечели много от относително малките промени, които планирате – например спалня, стая за гости или всекидневна, която е видима за посетителите. Решете какво искате: повече светлина, повече цвят, по-малко разхвърляне, повече комфорт. Ясната цел ви помага да контролирате бюджета.

2. Икономични материали и обработка на стените.

Боята остава едно от най-ефективните и достъпни средства за преобразяване и освежаване. Пребоядисването на една стена (акцентна) вместо на четирите стени спестява материали и време. 

Обмислете и бюджетни алтернативи:

Винил или тапети за лесно залепване за акцентна зона. 

Сваляеми тапети или стикери, ако сте под наем или предпочитате нетрайни решения. 

Източник: Хитри начини да освежите стая за по-малко от 200 лева

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дом боядисване на дома интериор
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem