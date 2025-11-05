Сидни Суини най-сетне проговори за скандалната си реклама на дънки

Сидни Суини най-накрая коментира шумната кампания на American Eagle, която предизвика буря в социалните мрежи.

28-годишната актриса от „Кристи“ и „Еуфория“ за първи път проговори за рекламата, озаглавена „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ („Сидни Суини има страхотни дънки“), в интервю за корицата на ноемврийския брой на GQ Men of the Year.

Кампанията излезе през юли и веднага предизвика остри реакции заради двусмисленото си послание. Играта на думи между "jeans" (дънки) и "genes" (гени) бе приета от мнозина като намек за „генетично превъзходство“ и дори обвинена в расова чувствителност. Други видяха в нея продължение на традицията на рекламите, насочени към „мъжкия поглед“ – включително и скандалната кампания на Calvin Klein от 1980 г. с 15-годишната тогава Брук Шийлдс.

Попитана от GQ дали е очаквала подобна реакция, Суини отговори директно: „Направих реклама за дънки. Реакцията определено ме изненада, но аз просто обичам дънки. Нося ги всеки ден. Буквално съм по дънки и тениска през целия си живот.“

Темата обаче придоби още по-неочакван обрат, след като президентът Доналд Тръмп публично одобри рекламата, след като бе информиран, че актрисата е регистриран републиканец във Флорида.

„О, тя е републиканка? Сега вече харесвам рекламата ѝ“, каза Тръмп пред журналисти в Пенсилвания, цитирана от People.

Суини не коментира политическата си принадлежност, нито някога е изразявала подкрепа за Тръмп.

Когато GQ я попита как се е почувствала, след като президентът и вицепрезидентът обсъдиха рекламата, тя отвърна кратко: „Беше сюрреалистично.“

В самата реклама, която American Eagle и Суини описват като закачлива игра на думи, актрисата казва: „Гените се предават от родителите на децата и определят черти като цвета на косата, очите или характера.“

Следва близък кадър на лицето ѝ и репликата: „Моите дънки са сини.“

Въпреки обвиненията в евгеника и сексуализация, марката защити проекта си в изявление на 1 август.

„Sydney Sweeney Has Great Jeans" винаги е била само и единствено за дънките. За нейните дънки. За нейната история. Ще продължим да празнуваме това как всеки носи своите AE дънки със самочувствие – по свой начин. Страхотните дънки стоят добре на всички“, гласи то.