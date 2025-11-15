Кейти Пери разкри защо са се разделили с Орландо в нова песен

Кейти Пери се завръща с нова музикална ера. И го прави с...малко сълзи.

Певицата от „Teenage Dream“ пусна първата си нова песен, откакто през лятото се разбра, че с Орландо Блум са се разделили и са прекратили годежа си — а тракът е един от най-уязвимите в кариерата ѝ.

Във видеото към новата ѝ песен „Bandaids“, излязло на 6 ноември, Кейти започва да мие съдове и изпуска това, което изглежда като годежен пръстен, в канала.

"Беше тук, но всъщност те нямаше"

Докато бърка надолу, опитвайки се да го извади, тя пее за раздялата: "Кълна се пред Бог, опитах"; "Не остана камък необърнат"; "Не беше в това, което направи, а в това, което не направи"; "Беше тук, но всъщност те нямаше.“

И откровеността не приключва с първите стихове — тя директно намеква защо връзката е приключила.

Тя продължава да пее: "Толкова привикнах да ме разочароваш"; "Няма смисъл да пращаш цветя сега“; "Да се убеждавам, че ще се промениш — няма"; "Лепенки върху разбито сърце.“

Докато пее, видеото я хвърля в серия болезнени ситуации — от нараняване в мелачката на мивката до падане от дърво. Но, както казва и в текста, болката не е била единственото чувство във връзката, за която пее.

Пее още: "От хубавата страна — имахме страхотни моменти"; "Никога не сме фалшифицирали снимките си“; "Бяхме перфектни, докато вече не бяхме"; "А сега сме целите в трески.“ В края на песента Кейти споделя и други пропадания, довели до раздялата: "Не е толкова сложно"; "Просто да ме попиташ как ми е денят"; "А аз угасвам, опитвайки се да спася това"; "И бавно, бавно, бавно кървя.“

Въпреки най-тежките моменти, Кейти пее, че не съжалява за нищо.

„Любовта, която създадохме, си струваше“

„Ако трябваше да го изживея пак, бих го изживяла пак“, казва тя във видеото. И точно когато влак се втурва към нея, тя вижда маргаритка (дъщеря ѝ носи името Дейзи, което означава "маргаритка" на английски), която ѝ дава сили да се отдръпне в последната секунда: „Любовта, която създадохме, си струваше.“

По-рано през седмицата тя обяви изненадващия сингъл със снимка отблизо — надраскано лице, бяла тениска и колие с пълното ѝ име Katheryn.

Преди „Bandaids“ Кейти не беше издавала нова музика от септември 2024 г., когато се появи албумът ѝ „143“ — съкращение на фразата „I love you“. На първата му годишнина изпълнителката на „I Kissed a Girl“ разсъждава за „невероятното въздействие на изминалата година“ и за нагласата си към новата музика.

„Албумите са снимки на момента — артистът се опитва да разкаже къде е бил или къде е сега“, написа тя в Instagram на 22 септември, заедно с още един кадър от обложката на „Bandaids“, като се надява някой да открие частица от себе си в тези послания.“

Певицата на „Firework“ спомена и „влакчето на ужасите“, през което е преминала през годините.

„Историята е важна — учим се от нея, напомня ни какво да правим и какво да не правим, когато се обърнем назад. Празнуваме победите и си взимаме поука от загубите. Всичко има стойност“, пише тя.

И към феновете си добавя: „Нека се надяваме, че ще растем заедно още много години и накрая ще бъдем спокойни и горди, че в този несъвършен свят сме дали най-доброто от себе си.“