Дъщерята на Парис Хилтън навърши 2 години

Дъщерята на Парис Хилтън навърши 2 годинки тази седмица. Лондон е родена на 11-ти ноември 2023 г. За специалния повод този вторник гордата майка публикува серия кадри с момиченцето и сподели трогателно послание в Instagram.

Първо виждаме как двете позират в стая с розов интериор и сладки завивки в бяло, синьо и розово. Лондон е по розова рокля и носи панделка в косата си. Парис пък е по цветен халат.

Забелязва се още как двете позират пред самолет, сред природата, на лодка, на плажни екскурзии и т.н. Момиченцето е снимано с играчки, в надуваем басейн, след луксозни чанти и т.н. Има и снимки на Лондон като новородено.

"Честит втори рожден ден на моята красива дъщеря Лондон! Ти си малкото момиче, за което винаги съм мечатала. Сладка, мила и пълна с блясък. Ти ме промени по всеки начин и изпълни сърцето ми с толкова много любов. Всеки ден с теб е чиста магия. Толкова е специално, че беше родена на 11.11 - в същия ден, в който с баща ти сключихме брак. 11:11 винаги е било моето ангелско число, символ на любов, късмет и нови начала. Не мога да повярвам, че вече си на 2 г. Нямам търпение да видя страхотния човек, в който ще се превърнеш и най-накрая да имам някого, с когото да споделям гардероба си. Ти си моят свят, моята светлина и моята малка принцеса. Обичам те безкрайно", написа Парис към кадрите.

