Давид Бет победи в Big Brother и грабна чек за 100 хил. лв.

20-годишният любимец на публиката Давид Бет спечели Big Brother 2025. Той завоюва 56% от вота и грабна голямата награда от 100 000 лева.

Участникът от поколението Z спечели зрителите със своята искреност и непринуденост. На почетното второ място завърши юристът Валентин Котов, а на трето и четвърто - влюбените Сияна Славов и Стефан Стоянов.

Любителят на печивата Давид се превърна в сърцето и душата на Къщата на Big Brother. Той беше положителният герой на сезона и спечели обичта от всички съквартиранти. Младият мъж, чиято майка е българка, a баща - германец, се завръща в България заради своята любима - Анастасия. С участието си в социалния експеримент, той сбъдва една от своите големи мечти.

В социалните мрежи обаче се усъмниха в четността на вота. Стотици почитатели на риалито се учудиха, че победител не е Котов, който имал много по-голяма подкрепа.

По-високият вот за Сияна от този на гаджето ѝ Стоянов също бе подложен на съмнение.