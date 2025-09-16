Тръмп за Робърт Редфорд: Имаше години, в които нямаше по-добър от него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде почит на легендарния актьор Робърт Редфорд, който почина на 89 години.

"Имаше години, в които нямаше по-добър от Робърт Редфорд", каза Тръмп пред журналисти, докато напускаше Белия дом.

"Мисля, че беше велик", добави президентът.

Както Dnes.bg съобщи, легендарният актьор Робърт Редфорд, който спечели „Оскар“ за режисурата на „Ordinary People“ и по-късно се превърна в кръстник на независимото кино като създател на Sundance Film Institute, почина на 89 години.

Новината бе потвърдена от Синди Бъргър, главен изпълнителен директор на пиар агенцията Rogers & Cowan PMK, в изявление за New York Times. Тя съобщи, че Редфорд е издъхнал в съня си, без да уточнява конкретна причина, предадоха световните медии.

Актьорът, превърнал се и в режисьор, оставя след себе си блестяща филмография с класики като „Butch Cassidy and the Sundance Kid“, „The Way We Were“, „The Sting“, „Three Days of the Condor“ и „All the President’s Men“. В последните години той се появяваше все по-рядко както пред камерата, така и зад нея.

Последната актьорска изява на Робърт Редфорд беше в „Avengers: Endgame“, където отново влезе в ролята на държавния секретар Александър Пиърс редом до други ветерани от вселената на Marvel като Майкъл Дъглас и Тилда Суинтън.