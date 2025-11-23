IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Хитри трикове за подреждане на дома

За повече уют

23.11.2025 | 13:00 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Подреждането на дома не е само за да имате по-малко вещи – то е за да направите дома си по-спокоен, функционален и привлекателен. Когато нещата са подредени и имат своето място, пространството ви изглежда по-голямо, по-спокойно и по-уютно. Ето няколко хитри стратегии, с които да започнете и да продължите поддръжката на домаси подреден и приветлив. 

Ключови стъпки за по-умно подреждане

Разделете задачата на части – фокусирайте се върху едно чекмедже, рафт или зона за определено време, например 10–15 минути. По-големите задачи изглеждат по-лесни, когато са разделени на по-малки части, съветва Real Homes.

Използвайте метода с четирите кутии – донесете четири контейнера с надписи „Запази“, „Дари/Продай“, „Боклук“ и „Съхрани другаде“. Сортирайте всеки предмет в една кутия – това ви принуждава да вземете решение, вместо да го отлагате. 

Опитайте правилото „1-3-5“ – изберете 1 голяма задача, 3 средни задачи и 5 малки задачи за всяка сесия по подреждане. Това балансира усилията и напредъка. 

Използвайте правилото 20/20 за вземане на решения – ако можете да замените даден предмет за по-малко от 20 минути и за малка сума (например 20 лева), най-вероятно спокойно можете да се разделите с него. 

Източник: Бързи трикове за подреждане на дома

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дом интериор мебели за дома
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem