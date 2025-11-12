Крис Дженър и Ким изтриха снимките си с Меган Маркъл и принц Хари

Принц Хари и Меган Маркъл присъстваха на пищното 70-то юбилейно парти на Крис Дженър — но ако човек съди по социалните ѝ мрежи, изглежда сякаш изобщо не са били там. Кадрите, на които се виждат херцогът и херцогинята на Съсекс, бяха премахнати както от профила на Крис, така и от този на Ким Кардашиян.

Юбилеят се състоя в имението на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс, а темата на вечерта беше в стил „Джеймс Бонд“. С толкова класическа британска атмосфера Хари и Меган бяха повече от подходящи гости – появиха се в елегантни тоалети, изглеждайки като двойка, извадена от филм за 007.

И все пак – защо снимките бяха изтрити?

Оказва се, че може би няма място за драми. Според TMZ не само техните кадри са били премахнати, а и още няколко снимки от събитието. Освен това в Обединеното кралство същият ден се отбелязваше Денят на възпоменанието – празник в чест на загиналите войници – и домакините решили, че е по-добре да изтрият публикациите, за да не се създаде грешно впечатление отвъд океана.

Принц Хари всъщност се появил с червен мак на ревера – символ на почит към падналите във войните.

Партито на Крис Дженър беше едно от най-бляскавите събития на годината. Сред гостите, освен Хари и Меган, бяха Опра Уинфри, Адел и нейният партньор Рич Пол, Марая Кери, Сиа, Тайлър Пери, Кайъл Ричардс, Вин Дизел, Марк Зукърбърг, Травис Баркър и Скот Дисик, както и дългогодишният партньор на Крис – Кори Гембъл.

Сред присъстващите бяха още Селма Блеър, Томи Хилфигър, Снуп Дог, сестрите Ники и Кати Хилтън, Стиви Уондър, Сара Полсън, Наоми Уотс, Гейл Кинг, Джъстин и Хейли Бийбър и Бейбифейс.

Гостите пийваха коктейли, разговаряха, танцуваха и се смееха, докато Бруно Марс изнасяше шоу на живо за публиката. Такова парти се вижда само по филмите.