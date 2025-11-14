Рей Джей съди Крис Дженър и Ким Кардашиян

Рей Джей отвръща на удара с собствено дело срещу Ким Кардашиян и Крис Дженър, след като двете го съдиха за клевета. В новия иск той заявява, че всички са били въвлечени в историята със скандалната секс касета — и че лентата не е била пускана без съгласието на Ким.

В новите съдебни документи, получени и цитирани от TMZ, Рей Джей разкрива какво според него наистина се е случило. Твърди, че с Ким са заснели секс касетата по взаимно съгласие през 2003 г., а през 2006 г. обсъждали нейното излизане — и Ким настояла Крис да поеме контрола върху разпространението и комерсиализацията на видеото.

В иска, подаден от адвоката му Хауърд Кинг, Рей Джей твърди, че Ким и Крис „двайсет години разпространяват фалшивата история, че секс касетата е била пусната без нейното съгласие“. Според него двете са „бясни“, защото той „вече не иска да играе по сценария им“.

Адвокатът на Ким и Крис, Алекс Спайро, казва пред TMZ: „След като осъзна, че губи делото и губи посоката, този разпилян опит за разсейване не плаши никого. Рей Джей ще загуби и този несъстоятелен иск.“

В документите Рей твърди, че в риалити шоуто "Семейство Кардашиян" ("The Kardashians") Ким, Крис и Йе са го обвинили, че е сексуално посегнал на Ким докато е спяла, че е публикувал „п*рно за отмъщение“ и че я е изнудвал - неща, които той напълно отрича. Според него именно затова е започнал правни действия, а Ким, Крис и продуцентската им компания са подписали с него споразумение, по силата на което Ким се съгласила да му плати 6 млн. долара.

Рей казва още, че споразумението включвало забрана за нови споменавания или публични препратки към секс касетата в "Семейство Кардашиян" — но почти веднага след подписването на договора Ким, Крис, Йе и Кендъл Дженър направили изявления, нарушаващи тази договорка.

В документите той посочва, че по силата на споразумението има право на обезщетение от 1 млн. долара.

Ким и Крис заведоха дело за клевета срещу него миналия месец, а Рей твърди, че истинската причина не е клевета: „става дума за публичност, власт и наказание“. По думите му те са подали необосновано дело, за да „превърнат съдебната система в оръжие, да избегнат договорните си задължения и да жертват всичко в името на славата“.

Рей обяснява и коментара си за „Кардашиян RICO“, който доведе до делото за клевета. Твърди, че е видял паралели между закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Закон за организациите, повлияни от рекет и корупция) и „конспирацията на Ким и Крис с Vivid за разпространението и лъжите около секс касетата“, както и „конспирацията им да го измамят да подпише Споразумението, преди да излъчат ново съдържание“ за лентата.

В документите той казва, че е обмислял да заведе собствено дело срещу Ким и Крис по гражданския RICO статут и се е чудел дали те самите може да бъдат подведени под отговорност за RICO нарушения.

Затова в интервюто си за документалния филм "САЩ срещу Шон Комбс" ("„United States vs. Sean Combs“) е направил забележка за Кардашиян и RICO, казвайки: „Ако ми кажете, че Кардашиян са обвинени в рекет, може и да го повярвам.“

Рей добавя, че мислел микрофонът му да е изгасен по време на лайв стрийм през септември 2025 г., когато казал: „Федералните идват да разследват, защото повече не мога да съм мръсният тип.“