Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс се завръщат с “Мумията 4”

Universal Pictures се готви да съживи една от най-обичаните си приключенски поредици – и то с оригиналните си звезди. Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс водят преговори за участие в нов филм от франчайза „Мумията“ („The Mummy“), като се очаква отново да влязат в култовите си роли от филмите на студиото от 90-те и 2000-те години.

От Universal засега отказват коментар, а сюжетът се пази в пълна тайна. Известно е обаче, че режисурата е поверена на Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет от творческия колектив Radio Silence – познат на феновете като екипа зад модерните версии на „Писък“ („Scream“) и хитовия трилър „Ready or Not“. Сценарият ще бъде дело на Дейвид Когешал („The Family Plan“, „The Deliverance“), а продуценти са ветеранът на поредицата Шон Даниъл и екипът на Project X Entertainment – Уилям Шерак, Джеймс Вандербилт и Пол Найнщайн.

Партньорството между Radio Silence и Project X вече доказа своята сила при продължението на „Писък“, както и с предстоящото им продължение „Ready or Not 2: Here I Come“, което ще излезе на 10 април 2026 година.

Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс за пръв път завладяха заедно публиката с „Мумията“ (1999 г.) и продължението ѝ „Мумията се завръща“ (2001 г.), режисирани от Стивън Сомърс. Двата филма, вдъхновени от класическите чудовища на Universal, събраха над 800 милиона долара по света и се превърнаха в част от златната епоха на приключенското кино. В тях Фрейзър бе в ролята на Рик О’Конъл – безстрашен американски авантюрист и бивш легионер, а Вайс играеше любопитната египтоложка Евелин Карнахан. Между пустинни проклятия и древни жреци, двамата преминаха от неохотни партньори до съпрузи, готови да се изправят срещу самия Имхотеп.

След феноменалния успех на двата филма, Universal разшири вселената с „Кралят на скорпионите“ („The Scorpion King“, 2002 г.) с Дуейн Джонсън, който донесе над 180 милиона долара. През 2008 г. последва „Мумията: Гробницата на Император Дракон“ („The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor“) с Фрейзър, но вече без Вайс, под режисурата на Роб Коен, пише Deadline.

Опитът на студиото да рестартира франчайза през 2017 г. с „Мумията“ с Том Круз трябваше да постави началото на т.нар. "Dark Universe" – нова филмова вселена с класическите чудовища на Universal. Макар продукцията да събра 409 милиона долара в световния боксофис, критиците я разкъсаха, а плановете за цялата вселена бяха замразени.

Сега студиото отново се обръща към оригиналните си герои – и то в момент, когато интересът към Брендън Фрейзър преживява възраждане. След „Оскар“-триумфа му с „Китът“ („The Whale“), актьорът отново е сред най-търсените звезди, а предстоящата му драма „Rental Family“ на Searchlight Pictures, режисирана от Хикари, ще излезе на 21 ноември.

Рейчъл Вайс, която също е носителка на „Оскар“, продължава да балансира между големия екран и стрийминг платформите – с проекти като „Dead Ringers“ на Prime Video и „Черната вдовица“ („Black Widow“) на Marvel.

За Universal, решението да възроди „Мумията“ изглежда напълно логично. Вълната от носталгия по 90-те, съчетана с любовта на публиката към приключенския дух на оригиналните филми, може да се окаже точно това, от което куцащият Холивуд има нужда в момента.